Smakelijk eten met 24Kitchen in maart

In het kader van de Nationale Week Zonder Vlees en Zuivel presenteert 24kitchen het nieuwe programma: 'Een Week Zonder'. In dit dagelijkse programma geven Jetske van der Elsen en chef-kok Mikko Kuiper je tips en trucs om een week lang vlees te laten staan en zuivel te vervangen.

Vanaf 6 t/m 12 maart, elke dag om 18.00 uur te zien op 24Kitchen.

NIEUW

KARSU'S TURKIJE

24Kitchen chef Karsu is terug met een gloednieuw programma. Na twee seizoenen 'Karsu's Turkse Keuken', waarin ze ons de fijne kneepjes van de Turkse keuken leerde vanuit haar Amsterdamse kookstudio, neemt ze ons dit keer mee naar 'haar' Turkije. 'Karsu's Turkije' is een combinatie van een reis- en kookprogramma met diverse gasten waar ze ons laat meegenieten met de onwaarschijnlijk mooie (en lekkere) Turkse cultuur. Het programma is een persoonlijke reis langs Karsu’s jeugdherinneringen aan Istanbul, de Turkse Riviera en de regio Hatay waar haar familie vandaan komt. In de laatste aflevering eindigt ze in het geboortedorp van haar ouders en laat ze ons kennismaken met de belangrijkste mensen in haar leven: haar familie.

Vanaf zaterdag 4 maart om 21.00 uur wekelijks te zien op 24Kitchen.

NIEUW

GINO: LIKE MAMA USED TO MAKE

Gino D'Acampo is op een persoonlijke voedselreis die generaties binnen zijn familie teruggaat, van het leren maken van pizza's tot het roeren in sudderende potten ragù. Beginnend in zijn geboorteplaats, Torre Del Greco in Napels, waar hij leerde koken in de keukens van zijn Nonna Flora en Mama Alba. Gino gaat terug naar zijn roots om alle vrouwen te vieren wiens keukens Italië hebben gevoed door hun ongelooflijke eten.

Vanaf 13 maart, elke maandag om 21.25 uur wekelijks te zien op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

MICHEL ROUX FRENCH COUNTRY COOKING SEIZOEN 2

Geniet samen met chef-kok Michel Roux nog een keer van alles wat de lente in Zuid-Frankrijk te bieden heeft. In deze tweede reeks kookt Michel vier recepten met de lekkerste franse streekproducten. Michel maakt de beste vis en zeevruchten en verbluffende vegetarische maaltijden voor de leukste feesten en barbecues. Bovendien bevat elke aflevering een verrukkelijk Frans dessert.

Michel verkent de Provence in zijn kanariegele Renault en bezoekt lokale producenten om uitzonderlijke ingrediënten te kopen, van bekroonde wijnmakerijen en ambachtelijke ijsmakers tot luxe chocolatiers, eersteklas vleesboeren en herders. Uiteraard wordt er ook veel geproefd, van een ontbijt met een Michelin-ster tot vers geoogste asperges, lamsvlees van het nieuwe seizoen en een oogverblindende visschotel.

Vanaf 3 maart, elke vrijdag om 19.00 uur wekelijks te zien op 24Kitchen.