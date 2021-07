Slutshaming met fatale afloop in nieuw seizoen 'De Slet van 6 VWO'

Foto: AVROTROS - © Elvin Boer 2021

De 18-jarige Alex is een beetje een buitenbeentje in Posthoorn, een ingeslapen dorpje waar zelden iets spannends gebeurt. Totdat op een dag de superpopulaire Sephine van een toren springt en dit niet overleeft. Dit leidt tot grote commotie in de kleine gemeenschap en niet in de laatste plaats bij de vriendengroep waar Alex voorzichtig bij is gaan horen.