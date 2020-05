Slotaflevering van '100 Dagen Voor De Klas'

Hoe is het om leraar te zijn? In de zesdelige documentaireserie '100 Dagen Voor De Klas' gaan Tim den Besten en Nicolaas Veul aan de slag op ISG Arcus in Lelystad. Een enerverend avontuur van twee beginnende docenten vol emotionele ups en downs.

Het experiment loopt op zijn einde. Bij Tim begint de twijfel toe te slaan en die kan hij niet meer verbergen in de klas. Nicolaas pakt in zijn havo/vwo-klas uit met een debat over de Gouden Eeuw.

De vraag dient zich aan of Tim en Nicolaas op hun plek zijn als leraar. Het eindoordeel van de leerlingen en de begeleiders is eerlijk, mooi en een beetje pijnlijk.

Voordat meneer Den Besten en meneer Veul samen met de leerlingen het feest induiken, nemen ze afscheid en dan strijden de vermoeidheid en de emoties om de voorrang.

'100 Dagen Voor De Klas', donderdag 21 mei om 20.55 uur bij de VPRO op NPO 3.