'Sister Wives' woensdag terug op TLC

De spanningen nemen toe in het polygamische gezin van Kody en zijn vier vrouwen. Nu ze Las Vegas gaan verlaten voor hun nieuwe onderkomen in de Coyote Pass, lijken er allerlei sluimerende issues boven te komen.

De spanning begint extern als ze tegenslag krijgen bij het betrekken van hun tijdelijke huurwoningen in Flagstaff. De huizen staan al ver uit elkaar, waardoor ze niet echt samenwonen en als Meri dan ook nog klachten krijgt van haar nieuwe buren, zit er voor haar niks anders op dan weer weg te gaan. Ze keert terug naar de oude woning in Vegas en is daarmee letterlijk nog verder van huis.

Aangezien ze de woning in Vegas maar niet verkocht krijgen, en ze nog niet aan de Coyote Pass terechtkunnen, stapelen de woonlasten zich ook nog op, wat ook niet voor veel rust zorgt. En dan zijn er nog de kinderen die geen zin hadden in een verhuizing en niet gelukkig lijken in Flagstaff.

Kody probeert zoals altijd optimistisch te blijven en is druk bezig met het ontwerpen van hun nieuwe onderkomen aan de Coyote Pass. Maar als hij voor zichzelf een apart onderkomen in gedachten heeft, terwijl de vier vrouwen wel onder één dak moeten wonen, haalt hij een hoop irritatie naar boven.

'Sister Wives', vanaf woensdag 29 januari om 20.30 uur op TLC.