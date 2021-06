Simone ontvangt Paul de Leeuw in 'Klassiekers met Kleinsma'

Simone Kleinsma presenteert 'Klassiekers met Kleinsma' voor MAX. In het programma staan de parels uit de Nederlandse kleinkunst centraal.

Elke week ontvangt Simone een collega uit haar vakgebied en samen bespreken ze de mooiste liedjes uit de grote kleinkunst-schatkist die Nederland rijk is. In de tweede aflevering staat Paul de Leeuw centraal. 'Klassiekers met Kleinsma' werpt een persoonlijke, humoristische en eigentijdse blik op de kleinkunstnummers die tot ons cultureel erfgoed behoren en die we niet mogen vergeten.

Als er iemand is die met zijn liedjes een eigen plankje heeft in de kleinkunstschatkamer, dan is het Paul de Leeuw wel. In de tweede aflevering van 'Klassiekers met Kleinsma' schuift hij aan bij Simone. Ze hebben een speciale band met elkaar en zitten, naar eigen zeggen, voor het eerst met twee glaasjes water aan tafel. Waar haalt Paul zijn inspiratie vandaan en wie is zijn grote voorbeeld? Antwoorden op deze en andere vragen komen aan bod in een uitgebreid, intiem gesprek. Eén van de grote inspiratiebronnen van Paul blijkt Toon Hermans te zijn. Paul heeft de cabaretier, zanger, kunstschilder en dichter ooit live in het theater mogen aanschouwen. Wat maakt hem zo goed? Andere namen die de revue passeren zijn o.a. Willem Nijholt, Yentl & de Boer, Herman van Veen, Jasperina de Jong en Ramses Shaffy. Er wordt uiteraard ook gezongen. Zo brengt Paul het nummer Kom dan bij mij, van Brigitte Kaandorp ten gehore. En Simone verrast Paul met Weet je nog van Herman van Veen.

Over 'Klassiekers met Kleinsma'

In een intieme studiosetting praat Simone Kleinsma met haar gasten over fragmenten uit de Nederlandse kleinkunst. Wat maakt de liedjes zo mooi, goed of ontroerend en waarom weten ze te raken? Mooie archiefbeelden worden op speelse wijze uit- en afgewisseld. Daarbij mogen anekdotes over nummers, schrijvers en uitvoerders niet ontbreken. In Klassiekers met Kleinsma worden verschillende klassiekers eens grondig afgestoft. Een aantal wordt, in een nieuwe uitvoering, ten gehore gebracht met behulp van een zeskoppige band onder leiding van Bernd van den Bos. In deze reeks van Klassiekers met Kleinsma staan Brigitte Kaandorp, Paul de Leeuw, Jörgen Raymann, Jenny Arean, Stef Bos en André van Duin centraal.

In verband met het EK voetbal is er zondag 13 juni geen uitzending van 'Klassiekers met Kleinsma'. Aflevering 3 is zondag 20 juni om 21.10 uur te zien op NPO 1.

'Klassiekers met Kleinsma', zondag 6 juni om 21.20 uur bij Omroep MAX op NPO 1.