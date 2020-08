'Sergio & Axel: Van de Kaart' in Libanon

Foto: VTM - © DPG Media 2019

Sergio en Axel bewandelen het niet-toeristische pad en reizen naar Libanon. Zonder veel verwachtingen, maar met een portie argwaan laten ze zich leiden door het Midden-Oosterse land.

Bij een familie thuis ontdekken ze de échte Libanese keuken, ze worden met verstomming geslagen door eeuwenoude tempels en proeven diep in de bergen de beste kaas die Sergio ooit at. Libanon, een land van onderdrukking en gevaar of de verborgen parel langs de Middellandse zee.

'Sergio & Axel: Van de Kaart', donderdag 13 augustus om 21.00 uur op NPO 3.