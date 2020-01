Ryanne van Dorst ontdekt mysterie van de nacht in nieuw seizoen 'Nachtdieren'

Voor veel mensen is de nacht een moment om het bedje op te zoeken, op te laden, te herstellen van een drukke werkdag of een avondje in de kroeg.

Toch brandt er in sommige huizen in Nederland nog steeds licht en dwalen andere mensen op straat, terwijl de rest van het land al lang op één oor ligt. Wie zijn deze mensen? En waarom zijn ze nog wakker? Kunnen ze niet slapen of willen ze niet slapen? Ryanne van Dorst ontmoet in dit tweede seizoen uiteenlopende types in het holst van de nacht en ze stuit op hilarische en ontroerende ontmoetingen. Van iemand die het liefst op blote voeten door de stad wandelt zodat hij er een extra zintuig bij heeft, tot een slotenmaker die al 40 jaar op zijn brommer rondrijdt om mensen te helpen hun huis in te komen.

Ryanne: 'Na het eerste seizoen had ik al snel het gevoel dat er nog veel meer nachtelijke verhalen te vinden waren. En er waren nog genoeg plekken in het land waar ik niet geweest was. Te veel redenen om nog een keer op pad te gaan dus. Er komen weer zoveel mooie en bijzondere mensen voorbij, ik ben blij dat ik ze heb weten te vangen in het donker!'

In de eerste aflevering begeeft Ryanne zich in Utrecht, waar ze onder andere het geluid van een piano volgt en een groep jammende jongeren ontmoet op het station. Tijdens het struinen over straat loopt Ryanne Wilma tegen het lijf, een vrouw die de donkere kant van het leven op alle mogelijke manieren heeft meegemaakt. Ryanne eindigt bij volkszanger Martin, die na 40 jaar uit de kast is gekomen en nu gelukkiger dan ooit is.

'Nachtdieren' is vanaf 7 januari om 22.00 uur bij BNNVARA op NPO 3.