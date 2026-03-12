'Ruud Smulders: Rudiversum' vrijdag op NPO 3

Ruud Smulders houdt zich niet meer in en brengt met 'Rudiversum' een galactische storm van alle vormen van comedy die passen, maar vooral ook niet passen, in het theater.

Klimaatverandering, pandemieën, polarisatie en veel te veel soorten hummus; de wereld staat in brand! Ga daarom mee naar het Rudiversum en ontsnap aan dit alles. Vergeet alles wat je denkt te weten, want in deze nieuwe wereld van Smulders kan alles. Er is drama om te lachen en er zijn grappen om te huilen. Slapstick, hiphop, stand-up en improvisatie wisselen elkaar af met de snelheid van het licht. En het allerbelangrijkste: er is maar één soort hummus.

'Ruud Smulders: Rudiversum', vrijdag 13 maart om 22.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.