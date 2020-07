Renze Klamer maakt tweede seizoen van 'Op Vrijdag'

Foto: BNNVARA - © Natalia van der Zalm 2020

De talkshow 'Laat op Vrijdag' keert terug in de zomer, maar nu op primetime. Na een succesvol eerste seizoen presenteert Renze Klamer vanaf vrijdag 3 juli de personality talkshow 'Op Vrijdag'. Het programma is zeven weken lang te zien op vrijdag om 21.25 uur bij BNNVARA op NPO 1.

Renze Klamer: 'Het eerste seizoen van 'Laat op Vrijdag' was een feestje om te maken. In het programma laten gasten een andere kant van zichzelf zien. Ze delen grappige anekdotes, maar ook mooie kwetsbare verhalen zoals we in het eerste seizoen zagen bij Soundos El Ahmadi en Splinter Chabot. Ik heb veel gelachen, bijvoorbeeld bij Martijn Koning en Anna Nooshin die elkaar gemene tweets voorlazen tijdens een Valentijnsdiner, Tim den Besten die een talentvol schlagerzanger bleek te zijn of toen Welmoed Sijtsma Sander Schimmelpenninck en mij versloeg met bier atten. Ik kan niet wachten om weer te beginnen!'

In het programma 'Op Vrijdag' staan opnieuw elke week twee bekende hoofdgasten centraal, die samen een verrassende combinatie vormen. De gasten praten over hun guilty pleasures, delen hun verborgen talenten en er is ruimte om een spelletje te spelen. Het programma gaat voorbij aan de actualiteit.

In de komende afleveringen zijn onder anderen Klaas Dijkhoff, Giovanca Ostiana, Britt Dekker, Bizzey, Joris Linssen, Jandino Asporaat en Romy Monteiro te gast.

Renze trapt het seizoen af met Jan Jaap van der Wal en Roos Moggré op vrijdag 3 juli.

Ook sidekick Noortje Veldhuizen (De Krokante Leesmap) is terug met haar eigen rubriek 'Kantoortje van Noortje', waarin ze in het leven van de gasten duikt en op kenmerkende wijze haar speurwerk deelt met de kijker.