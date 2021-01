Relschoppers en coldcase in 'Opsporing Verzocht'

In 'Opsporing Verzocht' is uiteraard aandacht voor de opsporing van daders van de recente rellen. Vanavond toont de politie beelden van gezochte relschoppers. Daarnaast is er advies voor kijkers hoe ze de politie het beste kunnen helpen bij het vinden van daders.

Coldcase: de dood van een jonge psychologe in Groningen

Els Slurink was pas 33 jaar toen ze op 21 maart 1997 dood in haar Groningse benedenwoning werd gevonden. De jonge klinisch psychologe, die onderzoek deed naar kindermisbruik, had één steekwond: in haar hart. De afgelopen dagen werd in Groningen voor deze zaak grootschalig aandacht gevraagd om getuigen te bereiken. Overal hingen posters van Els met de oproep: 'Het is nooit te laat om te praten.' In de uitzending vanavond een reconstructie van de gebeurtenissen, interviews met nabestaanden, alle aanknopingspunten naar de dader en de laatste inzichten van het onderzoeksteam. Er is een beloning van 15.000 euro voor de tip waardoor de dader veroordeeld wordt.

Dader recente beschietingen Rotterdam in beeld

De afgelopen dagen zijn twee bedrijfspanden en een woning in Rotterdam en Capelle aan de Ijssel beschoten. Alle panden zijn in bezit van een Turkse familie, dus het lijkt om zeer gerichte intimidaties te gaan. Van twee beschietingen is beeld waarop een aantal bijzondere details van de schutter te zien zijn.

Verder is er aandacht voor de overval op een gezin in Amsterdam en een poging tot doodslag op een agent in Hilversum.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 26 januari om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.