Relatief jong kunstwerk in deze aflevering van 'Het Geheim van de Meester'

Het team reconstrueert een relatief 'jong' werk uit de vorige eeuw van de zeer succesvolle Nederlandse schilder Corneille.

Wat gaat er schuil achter zijn altijd vrolijke en bijna kinderlijke werk? Joris doet technisch onderzoek en Thijs zoekt originele verf. Michel bezoekt fotograaf en goede vriend van Corneille, Nico Koster, en krijgt een helder beeld van de jonge Corneille in en vlak na de oorlog.

Ook Lisa, die in eerste instantie niet zoveel heeft met het werk van Corneille, ontrafelt de gevoelige Corneille die in zijn kunst altijd probeert het positieve overeind te houden in een soms duistere wereld. Tijdens het schilderen wordt ze net als Corneille in haar atelier vergezeld door een kat.

De cirkel is rond wanneer ook Nico Koster haar atelier bezoekt. Kan hij de reconstructie van het werk van zijn goede vriend waarderen?

'Het Geheim van de Meester', dinsdag 9 maart om 20.25 uur op NPO 2.