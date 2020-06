'Reizen Waes' keert terug

Foto: Eén - © VRT 2020

De eerste uitzending van het nieuwe seizoen van 'Reizen Waes' staat in het teken van corona. Tom Waes wil weten hoe de mensen in de landen die hij bezocht, omgaan met corona.

Vanuit zijn woonkamer probeert Tom contact te leggen met zoveel mogelijk mensen. Aansluitend is vanaf vrijdag 12 juni de driedelige serie 'Reizen Waes: Japan' te zien, een verslag van de reis door Japan die Tom begin dit jaar maakte.

'Reizen Waes Blijft Thuis'

Vrijdag 5 juni om 20.30 uur op NPO 3

Verre reizen zitten er voor Tom dit jaar waarschijnlijk niet meer in. Hij zit dus thuis. Maar het heeft hem wel aan het denken gezet… De afgelopen vier seizoenen van 'Reizen Waes' heeft Tom meer dan dertig verschillende bestemmingen over de hele wereld bezocht. Hij heeft honderden mensen ontmoet uit de meest verschillende culturen en met de meest uiteenlopende achtergronden. Hoe zou het eigenlijk met iedereen gaan? En hoe gaat iedereen in al die verschillende landen met de crisis om? Hij organiseert een online reünie met de hele wereld.

'Reizen Waes: Japan'

Driedelig, vanaf vrijdag 12 juni om 20.30 uur op NPO 3

Eén grote reis heeft Tom Waes dit jaar gemaakt voor 'Reizen Waes': een roadtrip door Japan. Daarna gingen de grenzen bijna overal dicht. Tom reist in drie afleveringen meer dan 4.000 kilometer door Japan, van de havenstad Nagasaki in het zuiden tot aan het eiland Hokkaido in het hoge noorden. Hij maakt kennis met eeuwenoude Japanse tradities en fascinerende verhalen.