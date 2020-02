Raymond van het Groenewoud in ''Het Uur van de Wolf'

Raymond van het Groenewoud, één van de grootste Nederlandstalige liedjesschrijvers, wordt deze maand zeventig jaar.

De documentaire 'Raymond!' omspant het beste van zijn muzikale werk en zijn levensverhaal vol filosofie en gebroken liefdes.

Toen Raymond als kind een album van The Beatles hoorde wist hij meteen; 'dit wil ik ook'. Tot frustratie van z'n ouders, want alle aandacht ging vervolgens naar muziek in plaats van naar school. 'Raymond is geen jongen om trots op te zijn', leest Raymond onthutst in het dagboek van z’n moeder. Het kostte hem jarenlang ploeteren en leuren met z’n muziek, met hier en daar een bescheiden hitje, tot hij in 1977 z'n (bekendste) ode aan de vrouw scheef: 'Meisjes'. Raymond schoffeerde hiermee puriteins Vlaanderen maar brak tegelijk door bij het grote publiek.

In de documentaire 'Raymond!' vertellen Raymonds zonen, ex-vrouwen en collega-artiesten zonder gêne over de man achter de liedjes, over drift en ontrouw, over ambitie en onweerstaanbare passie. Ook einzelgänger Raymond zelf neemt geen blad voor de mond. De persoonlijke verhalen worden afgewisseld met een optocht van hits zoals Je veux de l’amour, Maria Maria ik hou van jou, Cha Cha Cha en Twee meisjes.

Regie: Karel van Mileghem

'Het Uur van de Wolf: Raymond!', zaterdag 29 februari om 23.05 uur bij de NTR op NPO 2.