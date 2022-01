Raven van Dorst start weer de motor van diens Mustang voor een nieuw seizoen 'Nachtdieren'

De nacht is voor velen het moment om hun bed op te zoeken en te herstellen van een drukke werkdag. Toch brandt er in sommigen huizen in Nederland nog steeds licht en dwalen mensen op straat, terwijl de rest van het land al lang op één oor ligt.

Wie zijn deze mensen? En waarom zijn ze nog wakker? Kunnen ze niet slapen of willen ze niet slapen? In 'Nachtdieren' zoekt Raven van Dorst ze op in het holst van de nacht voor mooie, bijzondere en ontroerende ontmoetingen.

Raven: 'Zelfs wanneer je denkt dat het door alle maatregelen overal uitgestorven moet zijn: de nacht blijft maar geven. Het begint een beetje een verslaving te worden zelfs, die ritten door de kleine uurtjes! Een donkere dwang.'

Raven begint diens nachtelijke tocht in Breda, waar die stripper Diana ontmoet. Zij heeft net een klus achter de rug: een topless bediening bij een vrijgezellenfeest. Ook komt Raven Thomas tegen. Hij geeft die een rondleiding door zijn tuin, waar hij psychedelische cactussen kweekt. Op de weg komt Raven drifters tegen en wordt die uitgenodigd om mee te gaan naar een industrieterrein. Hier stuit Raven op een homo-ontmoetingsplaats, waar een fervente bezoeker op zoek is naar seks. En eenmaal terug in de straten van Breda loopt Raven Sandra tegen het lijf, terwijl ze haar PTSS-hond uitlaat. Sandra was militair verpleegkundige en heeft tijdens een missie in Afghanistan heftige dingen gezien. Hierdoor heeft ze een slechte verhouding met de nacht; ze is bang dat de heftige beelden weer terugkomen als ze slaapt.

