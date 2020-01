'Rambam' pakt restaurantsite The Fork aan

Foto: © BNNVARA 2020

Het BNNVARA-programma 'Rambam' doet in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen onderzoek naar de restaurant-recensiesite The Fork.

Het programma laat zien dat op het voormalige Iens geen enkel restaurant een onvoldoende heeft. Hoe betrouwbaar is deze site eigenlijk? 'Rambam' zoekt het uit en richt daarvoor het fictieve restaurant Mambar op. Door middel van een kvk-nummer, valse recensies, een site met onjuiste informatie en een willekeurig geprikte restaurantlocatie doen de Rambammers hun uiterste best een onvoldoende te scoren op The Fork, maar dat blijkt niet zo eenvoudig.

In 'Rambam' worden boeven, bureaucraten en onzinpraters door de Rambammers met ongelijke munt terugbetaald. Het team bestaat dit seizoen uit Filemon Wesselink, Sophie Frankenmolen, Yora Rienstra en nieuwkomer Farbod Moghaddam. Farbod is stand-up comedian, cabaretier, presentator en YouTuber. Hij werd bekend van zijn rol in de online-serie 'Marokkaan geeft rijles' en zijn vlogs op YouTube. In 2018 won hij de juryprijs van Leids Cabaret Festival.

Naast de restaurantsite duikt 'Rambam' dit seizoen in de wereld van fillers. De spuiten om rimpels weg te werken zijn populairder dan ooit en de gebruikers worden steeds jonger. Maar wat zijn de regels rond de fillers? 'Rambam' gaat undercover bij een 'fillercursus' en organiseert een eigen filler-party. Ook onderzoekt 'Rambam' de ins en outs rondom online verkiezingen, wedstrijden en polls. Deze blijken makkelijk te manipuleren. Met een eigen 'clickfarm' beïnvloedt 'Rambam' allerlei wedstrijden. Wie heeft zijn online veiligheid op orde en wie niet? Ook onderzoekt 'Rambam' de verdubbeling in de afgelopen vijf jaar van het aantal mensen dat zich coach noemt. Lifecoaches, wandelcoaches, opruimcoaches… bij ieder onderdeel van je leven kun je begeleiding krijgen. Deskundigen waarschuwen dat die enorme toename ook zorgt voor wildgroei en ongelukken. De presentatoren zoeken hulp bij een groot aantal coaches en testen of die adequaat ingrijpen bij klanten met ernstige psychische problemen. En verder laat Rambam zien hoe eenvoudig het is om scripties te kopen. Met name in Kenia zitten jonge afgestudeerden klaar om voor Westerse studenten scripties te schrijven.

'Rambam', vanaf 9 januari elke donderdag om 21.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.