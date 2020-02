'Rambam' en BNNVARA lanceren de Dag van de Pakketbezorger

Bezorgers sjouwen met complete tuinsets, wasmachines en maandvoorraden hondenvoer. De pakketbezorger werkt zich flink in het zweet, maar de gemiddelde Nederlander is toch ge´rriteerd als zijn of haar pakket niet op tijd arriveert, als het pakketje te vinden is in de plantenbak of wanneer er iets voor de buren aangenomen moet worden.

Gratis levering van pakketjes is toch heel normaal? Het liefst ontvangen we alles compleet, op tijd en op de juiste locatie, maar als het even kan willen we daar geen cent voor betalen. 'Rambam' duikt in de wereld van de pakketbezorging en zoekt uit: hoe terecht is die irritatie? Hoeveel gaat er 'fout' met pakketjes, met name als de bewoners niet thuis zijn? En ligt dat aan de bezorgers of ligt er een andere oorzaak aan ten grondslag? Filemon Wesselink, Sophie Frankenmolen, Yora Rienstra en Farbod Moghaddam zoeken het uit.

Tijdens hun zoektocht krijgen ze zoveel begrip voor de bezorgers dat ze een sympathieke actie voor hen optuigen; De Dag Van De Pakketbezorger op 7 maart. 'Rambam' over pakketbezorgers is donderdag 20 februari om 21.50 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.

Dagelijks zijn er ongeveer 6350 pakketbezorgers in de weer om onze pakketten op tijd te bezorgen. Van die pakketbezorgers werkt ongeveer een derde in loondienst bij de grotere bezorgbedrijven als PostNL, DHL of DPD. Een klein deel is ZZP'er, maar het grootste deel werkt voor een onderaannemer. Dat zijn vaak zelfstandigen met personeel die in opdracht werken voor de grotere bezorgbedrijven. En daar zit het probleem. Deze onderaannemers staan enorm onder druk. Er moeten namelijk steeds meer pakketten per uur bezorgd worden om de kosten te dekken. Het gevolg? Een deel van de onderaannemers betaalt het personeel tegen de regels in per afgeleverd pakket, in plaats van per uur.

Pakketbezorgers werken zich uit de naad om alle pakketjes op tijd geleverd te krijgen. Gemiddeld bezorgen ze zo'n 170 pakketten op een dag! Dat is al een race tegen de klok. En hoe meer dichte deuren een bezorger tegenkomt op zijn route, hoe groter de uitdaging om alle pakketten kwijt te raken. De Rambammers stapten zelf in een bestelbus om te testen hoe haalbaar dat aantal is.

Om de pakketbezorger een hart onder de riem te steken lanceren 'Rambam' en BNNVARA De Dag van de Pakketbezorger op 7 maart. Hoe je de actie kan steunen lees je hier.