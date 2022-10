Radio Kootwijk uitgeroepen tot Klokhuis Werelderfgoed

Radio Kootwijk is uitgeroepen tot 'Klokhuis Werelderfgoed'. Dat maakte Boris van der Ham, voorzitter Stichting Werelderfgoed Nederland, bekend tijdens de drukbezochte Klokhuis Werelderfgoeddag in de Van Nellefabriek in Rotterdam.

In het kader van nieuwe afleveringen van 'Het Klokhuis' over Werelderfgoed die woensdag 12 oktober van start gaan, zijn Klokhuiskijkers gevraagd om het, naar hun mening, mooiste of meest bijzondere natuurgebied, gebouw, dorp, stad of landschap van Nederland voor te dragen als ‘Klokhuis Werelderfgoed’. De inzendingen waren heel divers: van het Evoluon in Eindhoven tot de Bolwoningen in Den Bosch, maar ook een rijtjeshuis en het Sprookjesbos in de Efteling.

Kathedraal

Radio Kootwijk, ingezonden door Finn uit Apeldoorn, kwam vandaag als winnaar uit de bus. Over de reden van inzending zegt Finn: 'Ik vind het gebouw in een mooie omgeving staan en als je eromheen loopt kun je er telkens een andere vorm in zien: het is van de voorkant net een raket en van de zijkant een leeuw. Ik vind het ook heel knap van de mensen die destijds leefden, dat ze al contact konden leggen met de andere kant van de wereld.'

Aan het begin van de vorige eeuw ontwierp architect Julius Luthmann het hoofdgebouw van Radio Kootwijk (Veluwe), ook wel ‘de kathedraal’ genoemd. Hier moest de zendapparatuur voor de lange golf gehuisvest worden voor de communicatie met de overzeese Nederlandse koloniën, met name Nederlands-Indië. Koningin-moeder Emma opende in 1929 de radiotelefoondienst met de woorden ‘Hallo Bandoeng, hoort u mij?’.

De winnaar is geselecteerd door een officiële jury bestaande uit Boris van der Ham (voorzitter Stichting Werelderfgoed Nederland), Stijn Leeuwangh (UNESCO jongerencommissie), Anneke Dorsman (eindredacteur Het Klokhuis NTR) en Marielies Schelhaas (Nationale UNESCO commissie).

Naast eeuwige roem ontvangt winnaar Finn een prijzenpakket met een beleving vanuit elk Werelderfgoed.

Plaquette

Bij Radio Kootwijk komt, net als bij de 12 door UNESCO erkende Werelderfgoederen in ons Koninkrijk, een speciaal kunstwerk te hangen. Deze plaquette is van de hand van kunstenaar Maria Koijck. Dit is een speciale Klokhuisversie van het kunstwerk dat bij alle Werelderfgoederen in ons Koninkrijk hangt.

'Het Klokhuis' over Werelderfgoed

Op woensdag 12 oktober (18.40 uur op NPO 3) start 'Het Klokhuis' met vier nieuwe afleveringen over UNESCO Werelderfgoed. Waaronder een speciale aflevering ‘Wat is UNESCO Werelderfgoed?’. 'Klokhuis'-presentatoren Tirsa, Serah en Janouk bezoeken tijdens de afleveringen deze unieke plekken en zoeken uit waarom ze zo belangrijk zijn voor de wereld. De serie ging vandaag in première op de Klokhuis Werelderfgoeddag in de Van Nellefabriek Rotterdam, dat 'Het Klokhuis' samen met Stichting Werelderfgoed Nederland organiseerde.