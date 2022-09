'Radar: Overleef de energierekening' op NPO Start

Sinds de gasprijzen door het dak gaan, stromen de bezorgde reacties over energierekeningen binnen bij de 'Radar'-redactie. Waar mensen voorheen 200 of 300 euro per maand betaalden voor hun energie, worden ze nu geconfronteerd met een verdubbeling en soms zelfs bijna een verdriedubbeling.

Voor veel mensen, en dat blijft niet beperkt tot de laagste inkomens, is dit onbetaalbaar en reden tot grote zorg.

Op individueel niveau heb je geen invloed op de gasprijs, maar je kunt wel iets aan je rekening doen door anders met energie om te gaan en je huis te verduurzamen. Maar hoe doe je dat? Bij wie haal je advies? Hoe weet je of een adviseur betrouwbaar is? En wat moet je als adviezen elkaar tegenspreken? Vanaf maandag 19 september wordt ingegaan op deze vragen in de vierdelige online-reeks 'Radar: Overleef de energierekening'.

Helaas is er niet één handleiding te geven voor het verduurzamen van huizen, het is geen ‘one size fits all’. Elk huis is anders en wordt anders bewoond en dat betekent dat iedereen zelf het wiel moet gaan uitvinden. Antoinette Hertsenberg gaat het land in om vast te leggen wat mensen tegenkomen als ze willen verduurzamen. Wat moet je met een prachtig maar tochtig jaren 30 huis? Wat is verstandig om te doen als je maar een klein budget kunt investeren?

Fons Hendriks brengt in beeld waar huurders tegenaan lopen als woningbouwverenigingen niet mee willen werken aan verduurzaming, hij bezoekt studenten die op kosten gejaagd worden door de hoge energieprijzen, hij belicht de verschillen in verduurzamings-subsidies tussen gemeenten en ontmaskert energieadviseurs die wel subsidie opstrijken maar niet leveren.

Daarnaast brengt deze AVROTROS-serie een aantal oplossingen in beeld die daadwerkelijk kunnen helpen met energie-besparen: de hybride warmtepomp, airco’s als verwarming, infraroodpanelen en een warmtebesparend ventilatiesysteem. Een inwoner van Lemelerveld bedenkt zelf een totaalpakket: kosten 8500 euro. Daardoor is hij van het gas af en heeft hij geen energierekening meer.

'Radar: Overleef de energierekening', vanaf maandag 19 september op NPO Start.