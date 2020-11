'Radar' over zorgwekkende stoffen in verzorgingsproducten

Je staat op en gaat douchen. Je gebruikt shampoo, conditioner, wat douchegel. Na het douchen gebruik je je gezichtscreme, deodorant, bodylotion en lippenbalsem tegen droge lippen.

En als je dan toch bezig bent ook wat handcrème voor je droge handen. Wat je niet weet is dat je ondertussen door die verzorgingsproducten bloot bent gesteld aan wel meer dan 20 hormoonverstorende stoffen, waarvan sommige stoffen als zeer zorgwekkend worden beschouwd. Ze zijn onzichtbaar, maar overal. Maar wat doen die stoffen dan? En op welke stoffen moet je dan letten wanneer je deze producten koopt? Maandag in 'Radar'.

Door de corona crisis worden en zijn veel behandelingen uitgesteld. Stel je zou in maart een behandeling ondergaan, maar door corona en de drukte in de ziekenhuizen is de behandeling uitgesteld. In augustus is het dan toch zo ver en ben je behandeld. Alleen is de zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC) die eerder dit jaar is aangemaakt (daarin worden de behandeling, diagnose en kosten geregistreerd) verlopen. Daarom is er een nieuwe DBC aangemaakt waar ook een nieuwe factuur aan hangt. En die kosten worden van je eigen risico gehaald. Onterecht, want nu betaal je 2 keer voor 1 behandeling. Houden de verzekeraars voortaan meer rekening met uitgestelde behandeling door de corona crisis? Fons zoekt het uit.

