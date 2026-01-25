'Radar' over je reisverzekering en klachten over een bezorgdienst
De voorjaarsvakantie komt eraan en dat betekent dat veel Nederlanders weer richting de Alpen vertrekken. Is een gewone reisverzekering voldoende?
Hoe zit het met medische kosten in het buitenland en wat als een ongeluk door iemand anders wordt veroorzaakt? 'Radar' zet op een rij waar je op moet letten. Daarnaast aandacht voor bezorgdienst GOFO Netherlands, die pakketten bezorgt voor webshops als Temu en Shein en nu al veel klachten oplevert: van niet-bezorgde pakketten tot een agressieve klantenservice.
Tot slot duikt 'Radar' opnieuw in de klachten over Belvilla. Consumenten denken een scherp geprijsd vakantiehuis te boeken, maar krijgen na betaling alsnog honderden euro’s aan extra kosten voorgeschoteld. Eerdere beloften van verbetering blijven uit en compensatie laat op zich wachten.
'Radar', maandag 26 januari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.
https://radar.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Koen Wauters en Wesley Sonck presenteren nieuwe reality gameshow 'De Box'
- Dit zijn de winnaars van de Kastaars 2025!
- Dit zie je tot de zomer bij The HISTORY Channel en Crime+Investigation
- Maandag zie je aflevering 6000 van 'Thuis'
- Zo volg je de vierde editie van de Kastaars op radio en tv
- Dit zie je in februari bij RTL
- 'De Verdwenen Buurt': uitgeroeide Joodse buurt in beeld gebracht door EO-documentaire van de Joodse wereld
- 'Radar' over je reisverzekering en klachten over een bezorgdienst
- 'Floortje naar het Einde van de Wereld' reist af naar Ecuador
- Dit zijn de kandidaten voor de vierde week van ‘De Dag van Vandaag’
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag live vanuit Hengelo
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- 'FM Op 5' zaterdag over troubadour Ad de Laat
- De Lach van JOE is Tessa Wullaert! Sofie uit Harelbeke wint 6.400 euro
Multimedia SPOTLIGHT
-
Komt 'grapje' van 'Bestemming X'-kandidaat hem duur te staan?
-
Koen Wauters en Wesley Sonck presenteren 'De Box'
-
K3 eert Karen, Kristel en Kathleen tijdens de Kastaars
-
'Stukken Van Mensen' viert feest in het KMSKA
-
De Lach van JOE is geraden!
-
Jens Dendoncker maakt acteerdebuut als hofnar Diederik in 'ZOT!'
-
Kijk 'Heated Rivalry' vanaf vrijdag op HBO Max
-
'Loena Hendrickx - Chasing Grace' nu te bekijken op VTM GO
-
Peter Van de Veire openhartig in 'Maison Verhulst'
-
'A Knight of the Seven Kingdoms' vanaf maandag te streamen op HBO Max
-
Zelfs de bus heeft twee gezichten in 'Bestemming X'
-
Even slikken voor Bart Appeltans in 'Een Echte Job'
-
Verdubbel je jaarloon in 60 seconden!
-
Zijn Q-gezichten Gerben Tuerlinckx en Clémentine Caron 'Twins?!'
-
Disney+ onthult teaser voor tweede seizoen van 'Paradise'
-
Derde seizoen van 'Euphoria' binnenkort op HBO Max
-
Eric Goens laat professionele huurmoordenaar aan het woord
-
Exclusieve kijk achter de schermen van BK-winst Thibau Nys
-
'De Tafel van Gert' is terug vanaf 19 januari
-
Aster Nzeyimana bekent: 'Bestemming X' blijft in België
-
Kijk dit voorjaar naar het laatste seizoen van 'The Boys' op Prime Video
-
Kijk het nieuwe seizoen van 'Industry' op HBO Max
-
Frustraties steken de kop op in 'Bestemming X'
-
Kijk de eerste beelden van 'De Twaalf: De Botoxmoorden'
-
Tante Rita keert terug in de midseizoensfinale van 'Familie'
-
Dit zie je in 2026 op Netflix
-
Kijk de eerste beelden van de nieuwe fictiereeks 'All in'
-
Netflix deelt de officiële trailer van 'Agatha Christie’s Seven Dials'
-
Ontdek de eerste beelden van 'Juliet' seizoen 2
-
'Welkom Aan Boord' vliegt weer uit!
Kijktip van de dag
De zes kandidaten brengen de nacht door in een afgelegen schuur, maar slapen is allesbehalve vanzelfsprekend. Er valt namelijk iets belangrijks te verdienen. De volgende dag wacht een spectaculaire uitdaging. Wie zal ontsnappen aan de volgende exit?
'Bestemming X', om 19.55 uur op VTM.