Elodie Gabias viert haar verjaardag onderweg in 'De Columbus'
Dit zijn de winnaars van de Kastaars 2025!
Zo volg je de vierde editie van de Kastaars op radio en tv

'Radar' over je reisverzekering en klachten over een bezorgdienst

zondag 25 januari 2026
Foto: AVROTROS © Elvin Boer 2023

De voorjaarsvakantie komt eraan en dat betekent dat veel Nederlanders weer richting de Alpen vertrekken. Is een gewone reisverzekering voldoende?

Hoe zit het met medische kosten in het buitenland en wat als een ongeluk door iemand anders wordt veroorzaakt? 'Radar' zet op een rij waar je op moet letten. Daarnaast aandacht voor bezorgdienst GOFO Netherlands, die pakketten bezorgt voor webshops als Temu en Shein en nu al veel klachten oplevert: van niet-bezorgde pakketten tot een agressieve klantenservice.


Tot slot duikt 'Radar' opnieuw in de klachten over Belvilla. Consumenten denken een scherp geprijsd vakantiehuis te boeken, maar krijgen na betaling alsnog honderden euro’s aan extra kosten voorgeschoteld. Eerdere beloften van verbetering blijven uit en compensatie laat op zich wachten.

'Radar', maandag 26 januari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Radar op tv
Maandag 26 januari 2026 om 20u25  »
NPO 2
Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt. Het programma probeert bedrijven en instanties te bewegen tot een oplossing te komen.
Dinsdag 27 januari 2026 om 13u20  »
NPO 2
Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt. Het programma probeert bedrijven en instanties te bewegen tot een oplossing te komen.

Onze Jongens 3 (DVD)
DVD
Marvel Studios Cinematic Universe: Phase Two
DVD
Harry Potter - 1 - 7.2 + Fantastic Beasts 1 - 3
DVD
Persbericht AVROTROS
https://radar.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Bestemming X' - Aster Nzeyimana (VTM)

De zes kandidaten brengen de nacht door in een afgelegen schuur, maar slapen is allesbehalve vanzelfsprekend. Er valt namelijk iets belangrijks te verdienen. De volgende dag wacht een spectaculaire uitdaging. Wie zal ontsnappen aan de volgende exit?

'Bestemming X', om 19.55 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 15:50
    De repair shop
    00:55
    Journaallus
  • 08:00
    Winterbeelden
    00:00
    Nachtlus
  • 15:45
    Saïd & Anna
    22:00
    Geen uitzending
  • 15:40
    Florentina
    06:45
    K3 Roller Disco
  • 14:05
    Caught in His Web
    00:40
    Overtreders
  • 15:20
    The Flintstones
    06:00
    Qmusic
  • 15:45
    Baywatch
    00:30
    60 Days In
  • 15:30
    The Endgame
    01:00
    Geen uitzending
  • 15:30
    Joe
    00:40
    The Golden Girls
  • 15:30
    Friends
    01:00
    De Tafel van de Week
  • 15:40
    C.S.I. New York
    00:05
    Doc
  • 15:25
    Family Matters
    00:45
    The Terminator
  • 15:30
    Retour Masters
    06:50
    The Block Australia
  • 15:45
    Cold Justice
    06:25
    Cold Case
  • 15:44
    Trends Talk
    22:00
    Wordt aangekondigd
  • 15:53
    Het zelfbouwhuis
    23:00
    Knuffel Pop
  • 15:35
    Lekker Lang Leven
    01:00
    Tot op de Graat
  • 15:15
    Grantchester
    00:40
    London Kills
  • 15:20
    Law & Order: Organized Crime
    06:50
    Zombie House Flipping
  • 15:15
    NOS Studio Sport Live
    00:31
    WNL op Zondag
  • 15:20
    De Boeddhistische Blik: Tempelpad
    00:35
    Nieuwsuur
  • 15:30
    Hiernamaals
    00:20
    NOS Studio Sport Voetbal