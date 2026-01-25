'Radar' over je reisverzekering en klachten over een bezorgdienst

De voorjaarsvakantie komt eraan en dat betekent dat veel Nederlanders weer richting de Alpen vertrekken. Is een gewone reisverzekering voldoende?

Hoe zit het met medische kosten in het buitenland en wat als een ongeluk door iemand anders wordt veroorzaakt? 'Radar' zet op een rij waar je op moet letten. Daarnaast aandacht voor bezorgdienst GOFO Netherlands, die pakketten bezorgt voor webshops als Temu en Shein en nu al veel klachten oplevert: van niet-bezorgde pakketten tot een agressieve klantenservice.

Tot slot duikt 'Radar' opnieuw in de klachten over Belvilla. Consumenten denken een scherp geprijsd vakantiehuis te boeken, maar krijgen na betaling alsnog honderden euro’s aan extra kosten voorgeschoteld. Eerdere beloften van verbetering blijven uit en compensatie laat op zich wachten.

'Radar', maandag 26 januari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.