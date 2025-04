'Radar' onderzoekt een torenhoge rekening voor waterverbruik

Je ziet een mooie aanbieding voor een sta op stoel voor 1800 euro bij Velderhof, gaat langs en wordt uitgebreid geholpen aan een stoel die 6100 euro kost.

Een korting op dit hoge bedrag blijkt wel mogelijk, maar dan moet je wel nú de keuze maken. Mag dit wel?

Een onverklaarbare jaarafrekening voor 2 miljoen liter water voor een echtpaar met normaal verbruik. Met nul bewijs blijft waterbedrijf Vitens erbij. Fons gaat in gesprek met Vitens.

Niet mee mogen doen aan bijvoorbeeld een sportwedstrijd omdat de ouders geen toestemming geven voor het delen van foto’s op social media of de website. Hoe rechtvaardig is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in zulke situaties en wat zijn de gevolgen van het delen van foto’s met kinderen?

'Radar', maandag 28 april om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.