'Radar' maandag over zelftesten en klachten over energiebedrijven

Bij veel drogisterijen zijn tegenwoordig zelftesten te koop. Met die testen kun je bijvoorbeeld testen of je een darmontsteking hebt, of een schildklierprobleem.

De prijzen voor die testen lopen uiteen van soms een paar tientjes tot wel een paar honderd euro. Maar hoe zinvol zijn die testen eigenlijk? De directeur van het bedrijf dat de zelftesten maakt, is aanwezig in de studio.

Dat er energiebedrijven zijn die de randen van de energiewet opzoeken weten we, maar sommige bedrijven maken het wel heel bont. De afgelopen twee jaar krijgt 'Radar' klachten over verkooppartij Fluent Energy in combinatie met energieleverancier Gulf Gas & Power. Kleine ondernemers worden gouden bergen beloofd, maar als die uitblijven krijgen de ondernemers torenhoge opzegboetes voorgeschoteld. Bij niet betalen wordt gedreigd met een faillissementsaanvraag. Fons gaat op zoek naar de eigenaren van de bedrijven.

'Radar', maandag 28 oktober om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.