'Radar' maandag over Vinted en Airbnb

Een huis huren via Airbnb is erg populair. De bemiddelingswebsite heeft een verdienmodel waarbij het servicekosten vraagt aan de huurder, maar ook aan de verhuurder. Maar dat mag niet volgens de Nederlandse wet, oordeelde de kantonrechter in Amsterdam eerder dit jaar.

Airbnb is in hoger beroep gegaan, maar claimstichting Servicekostenterug.nl laat het er niet bij zitten. Wanneer heb je recht op het claimen van servicekosten bij Airbnb? Kun je je nu nog aansluiten? En wat als Airbnb het hoger beroep toch wint? Advocaat Adriaan de Gier, werkzaam voor Servicekostenterug.nl zit in de studio.

'Draag je het niet? Verkoop het dan!', de bekende slogan van Vinted.nl, een website voor de koop- en verkoop van tweedehands kleding. Irma verkocht via de site dure merkschoenen, nauwelijks gedragen. De koper heeft de schoenen ontvangen maar beweert nu dat de schoenen nep zijn. Sterker nog, ook Vinted oordeelt dat de schoenen niet origineel zijn en dus krijgt ze haar geld niet terug. Maar de schoenen worden ook niet teruggestuurd dat hoeft ook niet volgens Vinted als het gaat om nep merkartikelen. Omdat de handel via Vinted loopt heeft ze ook geen adresgegevens van de koper en kan ze daar geen contact meer mee opnemen. Uiteraard klopt ze aan bij Vinted, maar die zijn lastig te bereiken. Fons zoekt het uit.

De bewijzen stapelen zich steeds meer op. Vrouwen kunnen ziek worden van siliconen borstimplantaten. Alleen krijgen de vrouwen die de klachten hebben zelf vaak te horen dat het tussen hun oren zit en dat het niet aan de borstimplantaten ligt. Dit blijkt ook uit een enquête die Radar hield onder 1400 vrouwen met borstimplantaten. Het RIVM doet nu al bijna twee jaar onderzoek naar de veiligheid van de borstimplantaten. Ondertussen worden de vrouwen zieker en zieker. Het liefste willen ze de implantaten laten verwijderen, maar dat wordt vaak niet vergoed en kost veel geld. De vrouwen pikken het niet meer en komen in actie.

'Radar', maandag 28 september om 20.35 uur op NPO 1.