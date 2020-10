'Radar' maandag over uitgiftekosten en niet waterdichte blokhutten

Wanneer een medicijn voor jou nieuw is of de laatste uitgifte langer dan een jaar geleden was, betaal je bij de apotheek uitgiftekosten omdat de apotheker een informatiegesprek met je moet voeren.

Uit een enquête van 'Radar' onder bijna 32.000 apotheek klanten blijkt alleen dat 45 procent weleens die kosten voor een begeleidingsgesprek heeft betaald, maar dat er geen uitleg gesprek is geweest. En staan de kosten die in rekening worden gebracht eigenlijk wel in verhouding tot de kosten van de medicijnen?

Je woont in een flat van 14 hoog. Het gebouw heeft twee liften, maar één daarvan is al 6 weken stuk. Door corona mag je maar met maximaal 2 personen in de lift dus dat betekent heel vaak heel lang wachten tot je naar boven of beneden kan. Saillant detail is dat het een 55+ flat is, dus er wonen veel mensen die slecht ter been zijn. De verhuurder heeft keurig een briefje bij de lift gehangen, dat ze er mee bezig zijn. Maar vooralsnog blijft het daarbij. Fons neemt er een kijkje.

Een jaar geleden bestelt Leslie twee blokhutten voor haar eigen bed and breakfast bij Fonteyn: 'Europa's grootste outdoor mall'. Maar de blokhutten blijken totaal niet waterdicht, want als het regent, gutst het water door de kieren heen naar binnen. Fonteyn zegt dat het hout in de zomer moet drogen en dat dan het probleem is opgelost. Maar na deze lange droge zomer staan de blokhutten er nog steeds hetzelfde bij: overal zitten kieren en schimmel op de muren. Fonteyn reageert ondertussen niet meer en Leslie is de wanhoop nabij. En dit verhaal staat niet op zichzelf, online staat het bol van de klachten. De directeur van Fonteyn zit maandag aan tafel.

'Radar', maandag 19 oktober om 20.40 uur bij AVROTROS op NPO 1.