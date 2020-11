'Radar' maandag over de geitenproductie in Nederland

Geitenmelk, geitenyoghurt en geitenkaas worden steeds populairder. Het gevolg is dat er steeds meer grote geitenboerderijen in Nederland bij komen.

Alleen heeft die populariteit van geitenproducten een keerzijde. Mannelijke geiten, oftewel bokjes, geven uiteraard geen melk en worden gezien als ongewenst bijproduct. Een rapport van dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals laat zien dat veel bokjes soms in slechte omstandigheden leven, simpelweg omdat ze niets opleveren. Hoe groot is het dierenleed dat achter je stukje geitenkaas schuilt?

Met een weekje Tirol de feestdagen inluiden zit er dit jaar niet in. Wintersportend Nederland blijft thuis maar is er toch nog een mogelijkheid om de latten onder te binden? Fons test de wintersport opties in eigen land.

En het is zover, na weken van stemmen worden dan eindelijk de winnaars van de Loden Leeuw 2020 bekendgemaakt.

'Radar', maandag 30 november om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.