'Radar' doet maandag onderzoek naar onze medicijnenconsumptie

Als je in je medicijnkastje duikt, vind je ongetwijfeld nog een tube zalf, verbandmiddelen of doosjes pillen die je allang niet meer gebruikt. Maar ook kan het zijn dat je veel te veel medicijnen meekrijgt die je helemaal niet nodig hebt.

Uit een enquête die wij deden over medicijnverspilling blijkt dat we veel medicijnen in huis hebben die niet (meer) gebruikt worden. Met als gevolg dat we met z’n allen voor wel 100 miljoen euro per jaar aan medicijnen weggooien. Maar wat kan je er tegen doen? Apothekersorganisatie KNMP zit in de studio.

Bol.com, Zalando, Blokker, Fonq, Amazon, allemaal voorbeelden van webwinkels die ook producten verkopen via externe partijen. Maar wat als je niet blij bent met een van je producten? Daar wil je natuurlijk een klacht over indienen. Maar bij wie moet je dan zijn, het platform of de externe partij? In tijden dat deze zogeheten platformeconomie steeds groter wordt, wordt het beantwoorden van deze vraag met de dag belangrijker. Alleen het vinden van het antwoord op die vraag lijkt moeilijker dan gedacht. 'Radar' doet een poging. En Fons gaat weer op pad met Radar checkt.

