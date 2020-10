'Radar' buigt zich weer over nieuwe consumentenzaken

Veel mensen in Driebergen hebben hun watermeter in een put in hun voortuin zitten. Makkelijk voor het waterbedrijf, Vitens, om de meterstand op te nemen als de bewoners niet thuis zijn.

Maar nu, zo’n 20 jaar later, wil Vitens zelf niet meer de put in en sturen ze brieven dat bewoners het zelf maar moeten doen. De put is diep, vies en zit vol insecten. Daarnaast is de deksel loeizwaar en nauwelijks los te krijgen. Fons gaat langs bij de bewoners én bij Vitens.

En je hebt afgelopen juni een koffiezetautomaat gekocht van maar liefst €1300 euro en het apparaat is nog steeds niet binnen. Bellen, mailen en nog eens bellen maar je krijgt de leverancier niet te pakken. Een ronde op internet leert dat er talloze klachten zijn over het bedrijf. Weet Fons ze wel te pakken te krijgen?

Er wordt behoorlijk wat reclame voor gemaakt, DNA-testen die inzicht geven in jouw genen. Vanaf 99 euro kun je een DNA-test kopen. Niet bij de huisarts of in een ziekenhuis, maar op internet. Je stuurt wat spuug op en na zes tot acht weken krijg je de uitslag via de mail binnen. Heb je bijvoorbeeld verhoogde kans op borstkanker, of op alzheimer? Maar hoe wordt de test gedaan, en hoe moet je de uitslag analyseren? Hoe betrouwbaar zijn de uitslagen van dit soort testen? De Vereniging van Klinische Genetica Nederland (VKGN) zet grote vraagtekens bij de testen. De VKGN en iGene, één van de aanbieders van deze testen, zitten maandag aan tafel.

