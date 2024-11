'Radar' behandelt maandag deze onderwerpen

Elk jaar kloppen bijna 100.000 Nederlanders bij de huisarts aan met gordelroos. Een effectief vaccin bestaat, maar terwijl ouderen in Duitsland en Engeland gratis worden beschermd, blijft het in Nederland stil.

Uit het 'Radar Panel' blijkt dat ruim 70% van de mensen niet eens weet dat het vaccin bestaat. Staatssecretaris Vincent Karremans van Jeugd, Preventie en Sport reageert.

Spraakcomputers geven mensen met een meervoudige beperking de kans om te communiceren als ze dat op een andere manier moeilijk of niet kunnen. Zo’n spraakcomputer kost meer dan 10.000 euro. Zonder vergoeding van de zorgverzekeraar is de spraakcomputer voor veel mensen daarom geen optie. Fons spreekt twee gezinnen, beiden met een kind dat meervoudig gehandicapt is en die beiden verzekerd zijn bij zorgverzekeraar A.S.R. De één kreeg de spraakcomputer wel vergoed, de andere niet.

