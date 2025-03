Rachel Rosier is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Programmamaakster en presentatrice Rachel Rosier heeft haar passie voor journalistiek niet van een vreemde; haar vader is ook programmamaker bij de EO en haar moeder was, naast kunstenaar en columnist, enige tijd omroepster bij de omroep.

Op 11-jarige leeftijd verliest Rachel haar broer aan een zeldzame pijnziekte. Tien jaar later verliest haar moeder Christa de strijd tegen borstkanker. In de weken erna ontdekt Rachel op 21-jarige leeftijd dat ze zwanger is. Waar het idee van een Godsbestaan veel houvast biedt in haar leven, zorgt het ook voor twijfels: hoe kan een God al dit verdriet toestaan?

'De Geknipte Gast', vrijdag 14 maart om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.