PVV-lijsttrekker Geert Wilders te gast in 'WNL Op Zondag'

Foto: © Omroep WNL 2020

De zondag begint met Rick Nieman. 'WNL Op Zondag' is er iedere zondagmorgen, live vanuit het Vondelpark in Amsterdam. Vanaf 10 uur op NPO1 met het laatste nieuws, brandende kwesties en prominente gasten.

PVV-lijsttrekker Geert Wilders is te gast in 'WNL Op Zondag'. In aanloop naar de verkiezingen ontvangt Rick Nieman de lijsttrekkers. Wat is hun plan met het land en wat zijn hun ambities. De partijleider van de PVV gaat in gesprek over het coronabeleid en migratie. Zoals de plannen voor een Ministerie voor Immigratie, Remigratie en De-Islamisering en het herstellen van de Nederlandse grensbewaking.

NVM-voorzitter Onno Hoes is te gast bij Rick Nieman. De voorman van de makelaarsvereniging blikt terug op het 'Het Grote Nationale Woondebat' van Omroep WNL. Hoe kan de woningmarkt weer worden vlotgetrokken.

Hoofdredacteur Arendo Joustra van Elsevier Weekblad is te gast bij Rick Nieman. Vanaf volgende week gaan de verkiezingsdebatten van start. Voor 'WNL Op Zondag' duikt Arendo Joustra het televisiearchief in voor opmerkelijke tv-debatten uit het verleden.

Beleggingsexperts Janneke Willemse en Jim Tehupuring zijn te gast in 'WNL Op Zondag'. De beurskoersen blijven tot recordhoogte stijgen, terwijl de economie daalt. Hoe kan dat. En hoe kan je profiteren van de stijgende beurs.

'WNL Op Zondag', zondag 21 februari om 10.00 uur bij WNL op NPO 1.