Publieksdebat: Wat ga je doen na je pensioen? in 'Meldpunt Actueel'

donderdag 27 november 2025
Foto: © MAX 2025

Veel mensen stoppen met werken zodra ze de AOW-leeftijd bereiken, terwijl anderen juist doorgaan. Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder adviseert in de documentaireserie 'De Toekomst is Grijs' om in ieder geval actief te blijven, zowel lichamelijk als geestelijk.

Wat gebeurt er echter als daar weinig behoefte aan is en het niet als verplichting wordt opgelegd? Een publieksdebat over wat te doen na het pensioen, in een extra lange 'Meldpunt Actueel'.


We bereiken steeds fitter ons pensioen en tegelijkertijd loopt het personeelstekort in allerlei sectoren vanwege de vergrijzing flink op. Tel daarbij op dat inactiviteit na het pensioen leidt tot achteruitgang van de gezondheid. Waarom verhogen we dan de pensioenleeftijd niet verder? Dan zijn er minder personeelstekorten, blijven we langer fit en scheelt dit bovendien heel veel pensioengeld dat niet uitgekeerd hoeft te worden. Maar is dat wel eerlijk voor mensen met zware beroepen? En hebben niet alle 67-plussers gewoon recht op hun zuurverdiende pensioen?

In 'Meldpunt Actueel' leiden Elles de Bruin en Charlotte Nijs een publieksdebat over stellingen rond de vergrijzing en pensionering, gebaseerd op de eerste aflevering van de documentaireserie 'De Toekomst Is Grijs' die donderdagavond wordt uitgezonden. De groep van zestien deelnemers aan het debat bestaat uit mantelzorgers, studenten, gepensioneerden, ondernemers en een huisarts. Ook te gast zijn Erik Scherder en Harmen Krul, Tweede Kamerlid en zorgwoordvoerder van het CDA. Welke conclusie trekt Krul uit dit debat en wat neemt hij mee naar de formatietafel?

'Meldpunt Actueel', vrijdag 28 november om 19.40 uur bij MAX op NPO 2.


Persbericht MAX
https://www.maxmeldpunt.nl/
