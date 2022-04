'Puberruil' dinsdag met Wilke en Troy

Deze week ruilt boerin Wilke met de artistieke Troy. De 16-jarige Troy woont samen met vader, bonusmoeder, broertje en halfzusje in Voorhout. Troy is genderfluïde en non-binair.

Troy doet VWO, volgt theaterlessen en is gek op striphelden. Ook is die geïnteresseerd in de 'drag queen wereld'. De 16 jarige Wilke woont samen met haar ouders en twee jongere zussen op een boerderij in Groot-Ammers. Wilke doet de MBO-opleiding Melkveehouderij en wil later de boerderij van haar ouders overnemen.

'Puberruil', dinsdag 26 april bij KRO-NCRV om 21.00 uur op NPO 3.