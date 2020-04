'Property Brothers: Forever Home' op TLC

Een huis heeft muren, een thuis heeft nog iets meer: een inrichting waar je je fijn voelt en waardoor je er het liefst je hele leven wilt blijven wonen.

In een nieuw seizoen van 'Property Brothers: Forever Home' helpen de broers Drew en Jonathan Scott weer enkele gezinnen in het realiseren van zo’n thuis voor de toekomst. Zoals bij het huis van Amy en Dominic dat ze vijf jaar geleden in Toronto kochten, maar waar ze zich nog niet echt helemaal thuis voelen. Ze willen er graag lang blijven wonen en vooral hun kinderen laten opgroeien.

De tuin is al fantastisch en ook de slaap- en badkamers zijn in goede staat. Het probleem zit hem vooral in het leefgedeelte dat nog wat ouderwets en hokkerig is ingedeeld, waardoor de keuken compleet losstaat van de woonkamer. Drew en Jonathan hebben hun sloophamers al meegenomen om daar meteen wat aan te doen. Het zorgt al direct voor meer licht en verbondenheid in het woongedeelte, zodat Amy en Dominic straks hun kinderen ook kunnen zien als ze aan het koken zijn. En dan kan ook het inrichten beginnen. Laat dat maar aan de stijlinzichten Drew en Jonathan over. Als Amy en Dominic na een tijdje terugkeren, weten ze niet wat ze zien. Hier willen ze zeker wel voor altijd blijven wonen.

'Property Brothers: Forever Home', vanaf zondag 5 april om 16.30 uur bij TLC.