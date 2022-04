Prinses Margarita te gast in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. Dit seizoen in 'WNL Op Zondag' nog meer opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er dit seizoen extra aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam om 10.00 uur op NPO 1.

MINISTER MARK HARBERS

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat is te gast bij Rick Nieman. De VVD-bewindsman komt met plannen om aan de ene kant de droogte aan te pakken en aan de andere kant overstromingen te voorkomen

D66-FRACTIEVOORZITTER JAN PATERNOTTE

Fractievoorzitter Jan Paternotte van D66 is te gast in 'WNL Op Zondag'. Over de speech van de Oekraïense president Zelensky in de Tweede Kamer en de strategische keuzes waar Nederland en Europa nu voor staan.

DIRECTEUR-GENERAAL ERIK AKERBOOM

Zondagmorgen is directeur-generaal Erik Akerboom van de AIVD te gast bij Rick Nieman. De baas van de Nederlandse inlichtingendienst wil sneller en efficiënter optreden tegen cyberaanvallen en hackers.

BURGEMEESTER HUBERT BRULS

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is te gast in 'WNL Op Zondag'. De voorzitter van het Veiligheidsberaad komt vertellen over de toestroom en opvang van Oekraïense vluchtelingen.

PRINSES MARGARITA

Prinses Margarita de Bourbon de Parme is te gast bij Rick Nieman. De prinses maakt zich sterk voor de stichting Paard Verbindt. Over de positieve invloed van het paard op de mentale en fysieke gezondheid van de mens.

'WNL Op Zondag', zondag 3 april om 10.00 uur op NPO 1.