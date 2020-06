Prijswinnende documentaire 'Ze noemen me baboe' in '2Doc'

De documentaire Ze noemen me baboe van regisseur Sandra Beerends vertelt het levensverhaal van het Javaanse kindermeisje Alima, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog haar weg vindt uit het door koloniŽn gedomineerde IndonesiŽ naar haar eigen onafhankelijke leven.

Op de vlucht voor een gedwongen huwelijk vindt de jonge Alima in de jaren veertig werk als baboe (kindermeisje) bij een Nederlands gezin. De stem van een jonge vrouw vertelt haar verhaal: hoe ze bij de familie onder meer de zorg krijgt voor hun baby Jantje, van wie ze onvoorwaardelijk houdt. Hoe ze met de familie meegaat voor een kort verblijf in Nederland. Hoe ze na de terugkeer de oorlog en de Japanse bezetting doormaakt waarbij haar Nederlandse gezin in een kamp terechtkomt. Hierdoor verliest Alima haar familie, werk en huis. Ze wordt verliefd op onafhankelijkheidsstrijder Riboet en raakt zwanger. Als Riboet na de capitulatie omkomt bij een politionele actie, wil haar familie dat ze 'eerzaam' trouwt met haar zwager. Alima kiest er echter voor om als alleenstaande moeder met haar dochter haar eigen weg te gaan in het onafhankelijke Indonesië.

Verteld vanuit Alima's perspectief is de film, die voor 100% bestaat uit archiefmateriaal, niet alleen een verslag van de ingrijpende gebeurtenissen en veranderende verhoudingen in Indonesië, maar vooral dat van de persoonlijke ontwikkeling van een jonge vrouw, die zich ontworstelt aan sociale en economische beperkingen en bewust kiest voor onafhankelijkheid.

Beerends bekeek ruim 500 films uit archieven in Nederland, Indonesië en Japan. De documentaire bevat fragmenten uit 179 films. In de keuze van de historische beelden en de compositie van het verhaal weerklinkt de Indische achtergrond van regisseur Sandra Beerends, die met haar dubbele culturele bagage van Oost en West bewust kiest voor deze nuance. Dit Indisch perspectief verrast en maakt samen met de liefdevolle toon en de bijzondere muziek Ze noemen me baboe tot een meeslepende film.

Regie: Sandra Beerends

Muziek: Alex Simu

De film, die in 2019 in première ging op IDFA, is al meerdere malen bekroond. Zo was het de hoogst gewaardeerde Nederlandse documentaire tijdens IDFA, ontving het onlangs de award voor Beste Documentaire tijdens het prestigieuze documentaire festival DOK.fest in München, en won de muziek een Buma Award voor Beste Compositie.

'2Doc: Ze noemen me baboe'; maandag 29 juni om 20.05 uur bij de NTR op NPO 2.