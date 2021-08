Pride 2021 vier je bij AVROTROS

Pride Week 2021 is gestart! Deze week staat in het teken van de LHBTI+-gemeenschap. AVROTROS viert Pride dit jaar onder andere met de special 'Lieve SPLINTR!'. In het nieuwe seizoen van de YouTube-serie 'Pride Talk' praten bekende LHTBI+-ers over coming out, sliden in DM's, seks op een eerste date, acceptatie en pride in de politiek.

Een serie voor jongeren die op zoek zijn naar antwoorden, herkenning en hun eigen rolmodellen. Bekijk hieronder het overzicht.

'Pride Talk' - seizoen 3 | Vanaf maandag 2 augustus, elke werkdag - 16.00 uur - YouTube-kanaal van AVROTROS

'Pride Talk' is terug! Wie heeft zijn ware liefde gevonden via Instagram? In deze grappige en soms ontroerende YouTube-serie bespreken bekende LHBTI+-ers dilemma's, ervaringen en stellingen. Hoe vonden zij hun eigen identiteit en kunnen ze nu echt zichzelf zijn? Zo vertelt Kamerlid Lisa van Ginneken aan Splinter Chabot over haar leven als transvrouw en de impact op haar omgeving: 'Je gaat niet alleen zelf in transitie, maar eigenlijk de hele familie.' 'Is uit de kast komen eigenlijk nog wel van deze tijd?' luidt één van de stellingen. 'Ik ben nooit uit de kast gekomen, maar dat betekent absoluut niet dat ik geen homo ben!', antwoordt Dani van Velthoven (winnaar 'The Voice').

Ook in 'Pride Talk': Amber Gatzen, Diva Mayday, Dignum Friendrijk, Faye Ferry, Hanna Bervoets, Jens Geerts, Jeroen Kijk in de Vegte, Maik de Boer, Marthe Woertman, Maxime Albertazzi, Michiel van Erp, Naomie Pieter, Nazmul Zaman, Miss Jackie Dion, Patrick Martens, Raoul de Jong, Ronnie Tober, Rutger Vink, Thom Goderie, Tommy Baljet en Yuani Blindenburg.

'Lieve SPLNTR!' | Zaterdag 7 juli om 22.05 op NPO 3

Na het succes van het eerste seizoen komt 'SPLNTR!' op 7 augustus terug met een speciale Pride-uitzending. In de special 'Lieve SPLNTR!' bespreekt Splinter Chabot met humor de dilemma’s van kijkers en beantwoordt hij hun vragen. Hierbij wordt Splinter geholpen door gasten zoals YouTuber Jessie Maya, zangeres Shary-An, presentatoren Tim den Besten en Edson da Graça.

Uitreiking Pride Awards 2021

AVROTROS reikt voor de tweede keer een Pride Award uit aan één bekende en onbekende LHBTI+-held; iemand die dit jaar zijn of haar nek heeft uitgestoken voor de LHBTI+-community. Nikkie de Jager (presentatrice / YouTuber), Lisa van Ginneken (politica voor D66), Naomie Pieter (kunstenaar / activist), Michiel van Erp (documentairemaker / regisseur) en André van Duin (acteur / presentator) maken dit jaar kans op deze prijs. De winnaars van de Pride Awards worden bekendgemaakt in de Pride-special 'Lieve SPLNTR!'.

EenVandaag Opiniepanel en Pride

Is Nederland voorvechter van LHBTIQ+-rechten? En hoe wordt er door bedrijven en organisatie gedacht over het gebruik van genderneutrale onderwerpen? Alle informatie over de peilingen rondom Pride van het EenVandaag Opiniepanel is te vinden op www.eenvandaag.nl.

AVROTROS steunt actie om LGTBQIA+ rechten in grondwet toe te voegen

Discriminatie op grond van seksuele gerichtheid is nog niet verboden in de Nederland. Dat moet veranderen. Gedurende de Pride-week doet AVROTROS daarom mee aan de actie ‘Accept to Enter’, een initiatief van reclamebureau N=5. Bezoekers van de AVROTROS-website zien deze week een ‘Accept to Enter’ pop-up, waarmee zij instemmen met de acceptatie van gelijke rechten van LGTBQIA+ers en dat zien als een grondrecht. De resultaten van de campagne worden na Pride overhandigd aan het COC om hen te sterken in hun strijd richting de politiek.