'Postcode Loterij Miljoenenjacht' is terug met een nieuw seizoen!

Zondag 7 maart begint een nieuw seizoen 'Postcode Loterij Miljoenenjacht' bij SBS6. Deze populaire spelshow met de grootste prijzenpot van Nederland is weer vijf weken lang te zien.

Het gouden kofferspel met de vertrouwde gezichten van presentatrice Linda de Mol en Postcode Loterij-ambassadeur Winston Gerschtanowitz, en met elke keer nieuwe winnaars. Wie wint een gloednieuwe auto of gaat er met een grote geldprijs naar huis? Wie maakt kans op de gouden koffer met vijf miljoen euro?

Ook dit seizoen strijden de deelnemers in de studio in drie zenuwslopende rondes om die ene, felbegeerde plek in de finale. In de finale maakt de kandidaat kans op een bedrag tot wel vijf miljoen euro! Postcode Loterij-deelnemers maken kans om op zondagavond door Winston Gerschtanowitz verrast te worden met hetzelfde bedrag als de finalist in de studio wint. De buren die meespelen met de winnende postcode van de thuiswinnaar verdelen hetzelfde bedrag nog eens met elkaar.

Coronamaatregelen

Net als vorig jaar is ook deze voorjaarseditie van 'Postcode Loterij Miljoenenjacht' in verband met de coronamaatregelen aangepast. Zo zijn er in de studio nog steeds tien wijken vertegenwoordigd, echter zitten er per vak geen 50, maar vijf deelnemers uit dezelfde wijkcode.

'Postcode Loterij Miljoenenjacht' fun facts

'Postcode Loterij Miljoenenjacht' gaat alweer haar 21e jaargang in. Er staan, inclusief de specials, meer dan 200 afleveringen op de teller. Het hoogst gewonnen bedrag is tien miljoen gulden (€ 4.537.802,-) in 2001. Het eerste gouden kofferspel werd gespeeld in 2002 en drie jaar later won een kandidaat de hoogste prijs ooit met dit spel: € 1.495.000,-. In de afgelopen 20 jaar is het vier keer gebeurd dat de finalist de vijf miljoen in zijn of haar koffer had.

'Postcode Loterij Miljoenenjacht' wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland en mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Uitzending vanaf zondag 7 maart wekelijks om 20.00 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.