Portretkunstenaar John Singer Sargent central in 'Close Up'

John Singer Sargent (1856-1925) staat bekend als de grootste portretkunstenaar van zijn tijd. Hij schilderde zijn opdrachtgevers vaak flamboyant en ten voeten uit, met een uniek oog voor mode.

Ook was hij zijn tijd vooruit in het verbeelden van mannen en vrouwen op een manier die het traditionele man- en vrouwbeeld oversteeg. Voor Sargent's cliënten was dit spannend, want wat gebeurt er als je portret geschilderd wordt door een groot en eigenzinnig kunstenaar? Vertrekpunt voor het verhaal is een grote tentoonstelling van Singer Sargents werk in het Museum of Fine Arts, Boston en het Tate Britain, Londen.

'Close Up: John Singer Sargent - Fashion & Swagger', dinsdag 10 december om 22.40 uur bij AVROTROS op NPO 2.