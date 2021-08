Populaire dramaserie 'It's A Sin' bij VPRO

Foto: Canvas © VRT 2021

De veelgeprezen Britse vijfdelige dramaserie 'It's a Sin' speelt zich af tussen 1981 en 1991 in Londen en volgt een groep vrienden gedurende de aidscrisis in de jaren 80. Dit coming of age verhaal maakt sinds de eerste uitzending in het Verenigd Koninkrijk op 22 januari veel los bij kijkers en pers en breekt alle kijkcijferrecords.

De VPRO zendt de serie in augustus uit op televisie, maar staat nu al online op NPO Plus.

In 1981 gaat de 18-jarige Ritchie Tozer studeren in Londen. In de Engelse hoofdstad loopt Roscoe Babatunde weg van huis na een heftige confrontatie met zijn ouders. En Colin Morris-Jones uit Wales is van plan om het te gaan maken op het sjieke Savile Row. Samen met Ash en Jill vormen ze een hechte vriendengroep, maar een verre dreiging blijkt dichterbij dan het lijkt als het Aids-virus Engeland binnendringt. Cast: Olly Alexander (zanger Years & Years), Omari Douglas ('Wise Children'), Callum Scott Howells, Nathaniel Curtis en Lydia West. Bijrollen zijn er voor Keeley Hawes, Stephen Fry en Neil Patrick Harris. De serie werd geschreven door Russell T. Davies ('Queer as Folk', 'Doctor Who', 'Years and Years'). 'It's a Sin', van maandag 2 t/m vrijdag 6 augustus dagelijks te zien bij VPRO rond 21.50 uur op NPO 3.