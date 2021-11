Politie toont beelden brandstichter GGD Emmen in 'Opsporing Verzocht'

Op zaterdagavond 20 november werd de GGD-testlocatie aan de Van Schaikweg in Emmen in brand gestoken. Op dat moment was een beveiliger in het pand, die gelukkig op tijd wat gerommel aan het rolluik hoorde.

De testlocatie moest door brand- en rookschade tijdelijk dicht, waardoor in ieder geval zo’n 300 mensen die een ingeplande afspraak hadden moesten uitwijken naar een teststraat in Meppel zo’n 60 kilometer verderop. De brandstichter staat op beelden van twee camera’s bij de testlocatie. De politie hoopt dat kijkers kunnen helpen bij het snel traceren van deze man.

Actueel: zoektocht schutter Heerlen en steekincident Enschede

Op 13 november werd in een woning in Heerlen een man neergeschoten, die een dag later overleed. Er is een beloning van 10.000 euro voor de gouden tip over de verblijfplaats van de vermoedelijke schutter, van wie inmiddels de foto en naam openbaar zijn gemaakt.

Ook de politie-eenheid Oost-Nederland heeft urgente vragen voor het publiek. In Enschede werd zondagavond een man in kritieke toestand in een zogenaamde ‘wadi’ gevonden. Hij bleek meerdere steekwonden te hebben en was niet aanspreekbaar. Een woordvoerder van de politie geeft vanavond een laatste update over de sporen.

Overval casino Helmond

In de nacht van 8 op 9 september is een casino aan de Watermolenwal in Helmond overvallen. Een 30-jarige medewerkster werd buiten door de twee daders overmeesterd en mee naar binnen gedwongen. Door de uitgebreide camerabeveiliging in het casino is de werkwijze van de daders vastgelegd. Rechercheurs zijn er van overtuigd dat het in de omgeving van de daders moet zijn opgevallen dat ze sinds de overval meer geld te besteden hebben.

Beelden diefstallen e-bikes

Het aantal diefstallen van e-bikes blijft stijgen. Op bewakingsbeelden die vanavond worden vertoond zijn verschillende van die diefstallen te zien. Ze verlopen vaak razendsnel, omdat daders speciaal gereedschap hebben. Uit een analyse van de politie blijkt dat de diefstallen vaak worden gepleegd door rondtrekkende criminelen. In de uitzending wordt een simpele tip gegeven om het deze daders een stuk moeilijker te maken om toe te slaan.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 30 november om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.