'Pointer' onderzoekt opkomend fenomeen creepshots in supermarkten

Supermarktketens Jumbo, Albert Heijn, PLUS en Lidl hebben naar aanleiding van een uitzending van het KRO-NCRV-programma 'Pointer' hun medewerkers gealarmeerd over een onrustbarend fenomeen: creepshots. Dit zijn seksueel getinte foto's en video's die stiekem worden gemaakt van vrouwelijk personeel en klanten in winkels waarbij ingezoomd wordt op borsten en billen.

Vervolgens worden deze beelden via besloten chatgroepen en internationale fora verspreid, voorzien van seksualiserende commentaren.

Ook AS Watson, eigenaar van ruim duizend Kruidvat-winkels, beraadt zich op maatregelen om het personeel hiervan bewust te maken. 'Pointer' infiltreerde de afgelopen maanden in de online wereld van creepshots en ontdekte honderden seksueel getinte foto’s van nietsvermoedende Nederlandse vrouwen, waaronder minderjarige vakkenvullers. De beelden zijn gemaakt door achter vrouwen aan te lopen op straat, in het OV en opvallend vaak in winkels en supermarkten, en zijn inmiddels duizenden keren bekeken.

'Ze heeft geen idee wie er achter haar staat en haar fitte, dikke witte kontje fotografeert. Een van mijn beste foto's tot nu toe', post een creepshot-maker bijvoorbeeld bij foto’s van de billen van een klant in de Albert Heijn. Soms volgen creepshot-makers een vrouw ook langere tijd door de winkel. 'Ik stalkte haar en ontdekte dat ze een medewerker was die aan het shoppen was in de pauze', zegt een andere voyeur bij 15 foto’s waarbij is ingezoomd op de billen van een jonge vrouw in een supermarkt.

Training voor medewerkers en fotografieverbod

'Pointer' ontdekte dat creepshots van 24 vrouwen, gemaakt in Nederlandse supermarkten en winkels, online staan op een internationaal forum. Dit heeft het onderzoeksplatform doorgegeven aan de betreffende bedrijven waar de beelden zijn gemaakt: Albert Heijn (16), Jumbo (3), Action (3), Lidl (1) en Kruidvat (1). Het gaat in totaal om honderden foto’s en video’s van klanten en medewerkers. 'We gaan onze uiterste best doen om de beelden offline te krijgen', zegt een woordvoerder van Jumbo. Ook Kruidvat laat weten dit te onderzoeken.

Albert Heijn heeft nu besloten dat ze dit onderwerp gaan toevoegen aan het trainingsaanbod voor personeel, om ze te waarschuwen en te informeren wat te doen als ze vermoedens hebben gefotografeerd te worden op de werkplek. Op het hoofdkantoor van deze supermarkt is er één melding over creepshots binnengekomen. De Jumbo heeft inmiddels alle winkelmanagers over het fenomeen geïnformeerd, net als de PLUS. Ook onderzoekt de Jumbo of een fotografeer- en videoverbod in hun winkels juridisch haalbaar is.

Aangiftes bij de politie

Van de vrouwen die 'Pointer' de afgelopen maanden op creepshots identificeerde, hebben er twee aangifte gedaan. In beide gevallen heeft het onderzoek ook een e-mailadres en IP-adres van de maker opgeleverd, die gedeeld zijn met de politie.

In Groenlo heeft de moeder van een minderjarige vakkenvuller, die opdook op foto’s gedeeld in een besloten groep, melding gedaan bij de politie. De politie laat aan 'Pointer' weten de melding niet meer te kunnen vinden.

Daarnaast is een medewerker van een garagebedrijf in de provincie Gelderland ontslagen, nadat bleek dat hij creepshots maakte en online zette van klanten en collega’s. Afgelopen zomer vond 'Pointer' ook beveiligingsbeelden waarop een 25-jarige man was te zien die stiekem een vrouw fotografeerde. Op straat in Rotterdam maakte hij via een camera in zijn rugzak foto’s van haar borsten. Hij is door de politie opgepakt en zijn zaak ligt nu bij het OM. Het maken en verspreiden van creepshots is strafbaar en kan leiden tot jarenlange gevangenisstraf.

