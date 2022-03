Poging tot doodslag Eindhoven in 'Opsporing Verzocht'

De politie in Brabant roept vanavond de hulp in van het publiek om een poging tot doodslag op te lossen. Op zaterdag 9 oktober werd In Eindhoven een 52-jarige bewoner van een flat aan Boschdijk tweemaal met een mes in zijn borst gestoken door een nog altijd onbekende man.

Het slachtoffer sprak die middag in de flat een bezoeker aan op zijn agressieve gedrag toen deze man een deur probeerde open te trappen. Na een korte confrontatie keerde de man terug en stak het slachtoffer neer. Die overleefde dat, maar liep wel een klaplong op.

Ook een man die in Nieuw-Vennep een zwartrijder aansprak, die met hem mee door de OV-poortjes wilde glippen, belandde in het ziekenhuis. Van deze verdachte zijn op het station Nieuw-Vennep goede beelden gemaakt. Op 21 december is een auto in brand gestoken in het centrum van Hattem. Het vuur sloeg over naar een tweede auto die daarna richting een woonhuis rolde. Die brand werd net op tijd geblust, wel raakten in totaal drie auto’s total loss. Op diverse bewakingsbeelden is de dader te zien.

Een tankstation aan de Groene Kruisweg is tussen november en januari vier keer overvallen. Dat is extreem veel: in 2021 werden namelijk door heel Nederland in totaal 29 van zulke overvallen gepleegd. Van alle vier de keren is er duidelijk bewakingsbeeld.

Verder in de uitzending een update rond het onderzoek naar de miljoenenroof in Amsterdam afgelopen mei, een overval op een tabakszaak in Helmond en een waarschuwing rond een nep-agent die op de snelwegen actief is.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 8 maart om 20.40 uur bij AVROTROS op NPO 1.