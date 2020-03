'Podium Witteman' (zonder publiek) met Ivo van Hove en Emily Beynon

Vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus is het reeds aangekondigde programma van 'Podium Witteman' aangepast en zal er bij de uitzending geen publiek aanwezig zijn.

Paul Witteman ontvangt operaregisseur Ivo van Hove, sopraan Lauren Michelle en pianist Ernst Munneke, fluitist Emily Beynon en de Koninklijke Fluiten, het Helikon Kwartet en Fuse!

De wereldberoemde Vlaamse operaregisseur Ivo van Hove komt vertellen over de opera Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny van Kurt Weill en Bertolt Brecht. In dit meesterwerk wijzen Brecht en Weill op de gevaren van de consumptiemaatschappij – een waarschuwing die 90 jaar na dato nog altijd actueel is! Sopraan Lauren Michelle zingt de 'Alabama Song', begeleid door Ernst Munneke.

Solofluitiste van het Koninklijk Concertgebouworkest Emily Beynon komt met haar vier collega-fluitisten van het orkest naar Podium Witteman. Samen noemen ze zich de Koninklijke Fluiten. Emily vertelt Paul alles over de verschillende versies van het instrument, van piccolo tot basfluit. Aansluitend spelen de Royal Flutes de Cortège uit de 'Petite Suite' van Debussy.

Als Jonge Held ontvangt Paul het Helikon Kwartet, een strijkkwartet met vier jonge dames. Het Helikon is opgericht in 2015 en is sinds 2017 in opleiding bij de Nederlandse Strijkkwartet Academie. Het kwartet heeft masterclasses gevolgd bij diverse grootheden uit de internationale kamermuziek en richt zich op oud en nieuw repertoire. In 'Podium Witteman' spelen ze een deel uit het schitterende Strijkkwartet in Es van Fanny Mendelssohn.

Fuse speelt dit jaar alleen muziek van zijn favoriete levende componisten. Vandaag is de beurt aan de 33-jarige Japanse Miho Hazama. Zij is geboren in Tokyo, woont en werkt in New York, en is een van de nieuwe sterren aan de internationale jazz-hemel. Fuse speelt een bewerking van 'Maygar Dance' uit 'Dancer in Nowhere'.

In 'Podium Witteman Extra' aandacht voor de muziek van de Duitse componist Kurt Weill, die zijn sporen achtergelaten heeft in de klassieke muziek, de jazz en de pop. Carine Lacor spreekt met bariton Thomas Oliemans en radiomaker Aukelien van Hoytema. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna twee keer herhaald: op maandag rond middernacht en op zaterdagmiddag om 14.20 uur.