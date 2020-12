'Podium Witteman' met Ack van Rooyen en Julia Philippens

Foto: NTR - © Jean Pierre Heijmans 2018

Paul Witteman ontvangt jazztrompettist Ack van Rooyen, violist Julia Philippens en Fuse, klarinettist Olivier Patey, cellist Joris van den Berg en pianist Martijn Willers, violist Tess Verweij en pianist Jan Hoijtink, en Ensemble Lumaka.

Te gast is de 90-jarige bugelspeler en trompettist Ack van Rooyen. Hij ontvangt op dinsdag 15 december de prestigieuze Boy Edgar Prijs, de belangrijkste Nederlandse prijs op het gebied van jazz en geïmproviseerde muziek. Ack van Rooyen wordt geroemd om zijn lyrische spel. De jury schrijft: 'Met zijn herkenbare, subtiele klank schept Van Rooyen miniaturen die de luisteraar meevoeren en lange tijd bijblijven.' In 'Podium Witteman' speelt hij samen met Mike Boddé een van zijn favoriete nummers.

De coronacrisis heeft rampzalige gevolgen gehad, maar er zijn ook goede dingen uit voortgekomen. Na de inmiddels legendarische persconferentie van Premier Rutte op 12 maart was violist Julia Philippens van Fuse zo verslagen dat ze achter de piano kroop en begon te componeren. Dat leidde tot het bewogen stuk 'Influent' waarin ze al haar gevoelens stopte, van eenzaamheid, angst, maar ook hoop. In 'Podium Witteman' horen we de première door haar eigen ensemble Fuse!

Klarinettist Olivier Patey van het Koninklijk Concertgebouworkest vormt een trio samen met cellist Joris van den Berg en pianist Martijn Willers. Ze spelen het laatste deel uit het beroemde klarinettrio van Johannes Brahms.

'Pauls Jonge Held' is de 14-jarige violist Tess Verweij. Begin dit jaar won zij op het Nederlands Vioolconcours de eerste prijs in de categorie Jordens B (13-14 jaar). In de uitzending speelt Tess het lied 'Après un reve' van Gabriel Fauré, samen met pianist Jan Hoijtink.

Floris Kortie besteedt deze maand aandacht aan muzikale sprookjes. Deze keer is Doornroosje aan de beurt, een van de Sprookjes van Moeder de Gans. Ensemble Lumaka speelt delen uit Maurice Ravels sprookjessuite 'Ma mère l'oye'.

Mike Boddé kijkt een beetje op tegen de Kerst, bang dat alles misgaat op een dag die eigenlijk een en al plezier moet zijn. Mike zingt daarover in een eigentijds kerstlied, samen met zangeres Babette van Veen en Fuse.

Meteen ná de uitzending van 'Podium Witteman' wordt op NPO 2 de opera 'Fidelio' van Ludwig van Beethoven integraal uitgezonden! In deze opname van de 'NTR Zaterdagmatinee' staan het Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor onder de leiding van Jaap van Zweden.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 13 december van 18.05 tot 19.05 uur op NPO 2.