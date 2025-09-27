'Podium Klassiek' komt met uitzending over de Klassieke Top 400

Voordat het nieuwe seizoen losbarst, komt 'Podium Klassiek' met een speciale uitzending die helemaal in het teken staat van de Klassieke Top 400, de jaarlijkse lijst van de 400 populairste klassieke-muziekstukken samengesteld door luisteraars van NPO Klassiek.

Vanuit het sfeervolle TOBACCO Theater in Amsterdam duikt presentator Floris Kortie in de lijst vol topstukken, en doet dat samen met pianist Cor Bakker, violist Emma van der Schalie en ensemble Club Classique. NPO Klassiek-presentatoren Jet Berkhout en Jan van Poppel nemen het tegen elkaar op met een heuse pitch. Beiden houden een pleidooi voor een favoriet stuk dat volgens hen absoluut de Klassieke Top 400 in moet. Het publiek bepaalt uiteindelijk welk van de twee stukken ter plekke wordt uitgevoerd door Club Classique.

Ongewilde meesterwerken

Emma van der Schalie neemt de Klassieke Top 400 onder de loep. Wie zijn de hofleveranciers van de lijst? Welke muziek valt bij het publiek in de smaak? En wat blijkt: er staan ook ongewilde meesterwerken in de lijst. Club Classique speelt één van die meesterwerken, de Boléro van Maurice Ravel: een stuk dat Ravel zelf niet bepaald als artistiek hoogtepunt zag

Ook houdt Emma een vurig pleidooi voor meer vrouwelijke componisten in de Klassieke Top 400. De Utrechtse Studenten Cantorij, het studentenkamerkoor van Utrecht, zingt And the Swallow van de Amerikaanse componiste Caroline Shaw. Een stuk dat vorig jaar nieuw in de lijst kwam op plek 261 en volgens Emma een hogere plek verdient.

De muzikale zussen van Clean Pete strijden tegen elkaar in een vrolijke quiz. En ze hebben speciaal voor de gelegenheid een eigen versie gemaakt van een beroemd operaduet uit De parelvissers van Bizet. Ze spelen deze primeur samen met Club Classique.

De 'lijstduwer' is presentator, schrijver en artiest Joris Linssen. Hij wil een prachtig stuk van Rachmaninov de Klassieke Top 400 ‘induwen’. Violist Niek Baar en pianist Caspar Vos komen dit stuk speciaal voor hem spelen.

Gepassioneerde tangomuziek

Cor Bakker zoomt in op de hekkensluiter van vorig jaar: Libertango van Astór Piazzolla. Dit stuk dreigt uit de lijst te vallen, maar niet als het aan Cor ligt! Hij duikt in die muziek, en speelt deze gepassioneerde tango samen met de strijkers van Club Classique.

Stemmen voor de Klassieke Top 400 kan van 25 september t/m 3 oktober. Meer informatie: https://www.npoklassiek.nl/programmas/klassieke-top-400 De Klassieke Top 400 is te horen van 13 t/m 17 oktober, uiteraard op NPO Klassiek.

'Podium Klassiek: Top 400', zondag 28 september om 18.15 uur bij de NTR op NPO 2. Op zondag 5 oktober beginnen de live-uitzendingen van 'Podium Klassiek' weer, vanuit de nieuwe locatie Heuvellaan Hilversum.