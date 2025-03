Plezier, lachen, spanning, avontuur en romantiek op Paramount-kanalen in maart

In maart zorgen de Paramount-kanalen Comedy Central, Paramount Network, Nick Jr., Nickelodeon en MTV voor een storm aan entertainment die je niet kunt missen.

Van iconische komedieklassiekers en grappige animaties tot adrenaline-pompende marathons en exclusieve premières; er is voor ieder wat wils. Hier alvast een voorproefje van wat je kunt verwachten.

Comedy Central

Hardop lachen met Jim, The Smiths en Eddie Murphy!

De komedieklassier 'According to Jim' is deze maart te zien op Comedy Central! Volg de hilarische en vrolijke vader Jim. Terwijl hij vaderschap, maar ook vriendschap probeert te ontdekken, belandt hij in aparte situaties die hij aangrijpt vol humor en met een goed hart. De première vindt plaats op 3 maart en de afleveringen zijn van maandag tot en met vrijdag om 19.30 uur te zien.

Het is al het 20e seizoen, maar 'American Dad' is nog steeds net zo grappig als altijd! Dit seizoen is de familie Smith terug met hun absurde humor en wilde capriolen. Mis het nieuwe seizoen niet! Vanaf 1 maart kijk je elke zaterdag om 20.00 naar de avonturen in Langley Falls.

Lachen is gezond! Daarom nog meer reden om op zondag 2 maart te kijken naar de première van de Eddie Murphy Marathon. Maak je klaar voor de all time klassiekers 'Coming to America' en 'Trading Places'. Als kers op de taart kijk je naar de stand-up special 'Eddie Murphy: Raw'. Om 18.30 begint de marathon en staat jouw zondag bol van hilarische comedy.

Paramount Network

Epische themaweken met Oscars en 'Twilight'-serie

Vanaf 3 maart kun je de beste Hollywood films op Paramount Network een week lang zien! Ter ere van de aankomende Oscars kijk je naar meesterwerken zoals 'Good Will Hunting', 'American Beauty', 'One Flew Over the Cuckoo's nest', 'Brokeback Mountain', 'Forrest Gump', 'The Danish Girl', 'Saving Private Ryan' en meer te zien. Elke dag te zien om 20.00 uur.

Voor de echte horrorliefhebbers hebben we een bloedstollende horrormarathon met de 'Scream'-serie in petto, verspreid over twee spannende weekenden. Van 21 tot en met 23 maart kun je om 22.25 uur genieten van 'Scream', 'Scream 2' en 'Scream 3'. Van 28 tot en met 30 maart komen 'Scream 4', 'Scream 5' en 'Scream 6' aan bod. Bereid je voor op weekenden vol spanning, sensatie en de nodige schrikmomenten!

Een must-see voor alle 'Star Trek' fans: 'Star Trek: Discovery' seizoen 4 en 5! Seizoen 4 gaat van start op 30 maart om 14.25 uur, gevolgd door seizoen 5 in april. Maak je klaar voor de nieuwste avonturen van de 'Star Trek'-crew, want deze seizoenen zijn nog nooit eerder in Nederland uitgezonden! Mis het niet en ervaar de spannende ontdekkingen in de verre uithoeken van het universum.

Tenslotte, opnieuw op veler verzoek, keert de complete 'Twilight'-saga terug naar Paramount Network van 31 maart tot 4 april om 20.00 uur, met een herhalingsmarathon op zaterdag 4 april vanaf 12.00 uur. Herbeleef het epische vijfdelige verhaal – 'Twilight', 'New Moon', 'Eclipse', 'Breaking Dawn Part 1' en 'Breaking Dawn Part 2' – waarin de verboden liefde tussen Bella Swan (Kristen Stewart), een gewone tiener, en Edward Cullen (Robert Pattinson), een 104-jarige vampier, centraal staat. Een perfecte gelegenheid om opnieuw te duiken in deze iconische saga!

MTV

Reality-tv op zijn best!

'Ridiculousness' maakt je al 37 seizoenen aan het lachen en dat stopt niet bij het 38e seizoen! Lach samen met Rob Dyrdek, Sterling Brim en speciale celebrity-gasten krom om de vele komische clips. Tune in vanaf 3 maart, van maandag tot donderdag, op het nieuwe tijdstip van 23.00 uur.

De intense strijd barst los met tweeëntwintig van de meest iconische 'The Challenge'-all stars die terugkeren voor een nieuwe kans op roem en een prijs van $500.000. Wie zal bewijzen dat ze de beste van de besten zijn? Ontdek het in 'The Challenge All Stars' seizoen 3 première, woensdag 5 maart om 22.00 op MTV.

Tenslotte, als je een fan bent van echte rock-‘n-roll verwent MTV je met 'Tom Petty: Heartbreakers Beach Party' op zondag 16 maart om 23.00 uur. In deze legendarische documentaire zie je verloren 16mm-filmspoelen waarop Tom Petty en de Heartbreakers' 'Long After Dark'-albumcyclus is gedocumenteerd, plus beelden die oorspronkelijk in 1983 op MTV werden uitgezonden.

Nickelodeon & Nick Jr.

Nieuwe avonturen voor de kleintjes en de grote kids!

Op Nick Jr. kijk je naar de meest bubbly familie, de Barbapapa's. Met hun flexibele veranderende vormen beleven ze veel avonturen. Kijk naar de nieuwe afleveringen van 3 tot en met 28 maart, op maandag tot en met vrijdag, om 18.15 uur in Nederland en 19.30 uur in België.

Voor kinderen die van verkennen, bouwen en ontdekken houden, heeft Nick Jr. de Little Explorers Stunt voorbereid. Doe mee met de PAW Patrol-squad, Dora's vrienden en Rubble's crew van 10 maart tot en met 4 april, van maandag tot en met vrijdag, om 16.30 uur (Nederland) en 17.30 uur (België) voor een maand vol avontuur en vriendschap.

Op Nickelodeon kijk je naar een nieuw seizoen van 'Rotseiland Mysteries' van 3 maart tot en met 28 maart, van maandag tot en met vrijdag, om 19.40 uur. Volg Taylor en haar vrienden terwijl ze nieuwe mysteries op Rotseiland proberen te ontrafelen. Dit seizoen staan ze voor hun grootste uitdaging tot nu toe, namelijk een kracht van buitenaf verstoord de balans op het eiland.

Ter voorbereiding op de grote, knallende première van 'De Thundermans: Undercover', die in april plaatsvindt, heeft Nickelodeon de stunt 'De Thundermans: Het Begin' samengesteld van 10 maart tot en met 4 april, van maandag tot en met vrijdag om 18.30 uur. Vier de lancering van 'De Thundermans: Undercover' door terug te gaan naar waar het allemaal begon. Doe mee met de Thunderman-broers en -zussen voor de ultieme binge-marathon en herbeleef hun spannende avonturen!