Pijnlijk genocideverhaal in 'Ondersteboven van Afrika'

Waldemar gaat met zijn team op zoek naar de oerbewoners van Afrika: de San. Hij staat stil bij een onbekend maar pijnlijk genocideverhaal, waarbij de Herero-stam door de Duitse kolonisten grotendeels is omgebracht, ruim een eeuw geleden.

Waldemar en zijn camera- en geluidsman rijden door een kurkdroog Namibië, zwoegend op de motoren door het mulle zand, met regelmatig valpartijen en pech. We zien ook wat de San doen om hun cultuur in stand te houden in het moderne Afrika.

