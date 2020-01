Philippe Geubels vanaf 2 januari terug met tweede seizoen van 'Is Er Een Dokter In De Zaal?'

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

Philippe Geubels mag 2020 aftrappen door weer in zijn rol van wandelende medische encyclopedie te kruipen. Op donderdag 2 januari om 21.30 uur start namelijk het tweede seizoen van de komische én medische televisiequiz 'Is Er Een Dokter In De Zaal?' bij RTL 4.

Onder aanvoering van Philippe nemen twee teams het tegen elkaar op en behandelen de vier panelleden uiteenlopende gezondheidsvragen. Waarom worden vrouwen ouder dan mannen? Wat houdt het werk van een pneumoloog in? Hoe zit het eigenlijk met Philippe's eigen gezondheid? Uiteraard is dokter Anne van Leeuwen ook in de zaal om tekst en uitleg te geven over alles wat met onze gezondheid te maken heeft. De panelleden proberen de vragen correct te beantwoorden, al is een flinke dosis humor nooit ver weg, want lachen is natuurlijk het beste medicijn dat er is.

Dat Philippe meer talenten heeft dan alleen mensen aan het lachen te maken, mag geen nieuws meer zijn. Terwijl sommige mensen in hun vrije tijd boeken lezen, truien breien, citytrips maken of sporten, leest Philippe bijsluiters van medicijnen en struint hij het internet af op zoek naar verschillende soorten ziektes, aandoeningen en kwaaltjes. Dat levert interessante, maar vooral ook grappige weetjes op over het belangrijkste onderwerp ter wereld: onze gezondheid. Bovendien is Philippe in dit nieuwe seizoen meer dan alleen quizmaster; hij gaat zelf ook door de medische molen om zo meer te weten te komen over het menselijk lichaam.

Per aflevering nemen vier wisselende panelleden deel aan 'Is Er Een Dokter In De Zaal'. In de eerste aflevering zijn Erik van Looy, Nynke de Jong, Roué Verveer en Rick Brandsteder te gast. Verder maken onder anderen Jörgen Raymann, Fred van Leer, Jessie Jazz Vuijk, René Froger, Eddy Zoëy en Nance Coolen deel uit van Philippe's medische entourage.

'Is Er Een Dokter In De Zaal?' wordt geproduceerd door 'PnP Media' en is vanaf donderdag 2 januari om 21.30 uur te zien bij RTL 4.