Pech met het camperbusje in 'We Zijn er Bijna'

De groep reist verder van de Veluwe naar Helden in het noorden van Limburg. Ben en Nel hebben flinke pech: hun zwarte camperbusje begeeft het onderweg en moet worden weggesleept naar de garage.

De reparatie is niet eenvoudig en kost veel tijd. Even is er de angst dat de kampeertocht voortijdig stopt voor de oudste deelnemers, maar gelukkig zijn ze goed verzekerd en komt er een vervangende camper: een maatje groter dan hun kleine bus en dat is even wennen.

Het is ook wennen aan de weersverandering. Tot nu toe is het on-Hollands prachtig weer geweest, maar nu klettert dan toch de regen op de triplex-daken van de caravans. Het mag de pret niet drukken en tussen de buien door gaat het campingleven gewoon verder. In plaats van jeu de boules wordt er een nieuw spel geïntroduceerd: Molka, waarbij je niet met een bal, maar met een houten rol genummerde blokjes omver gooit. In Maastricht krijgen de vakantiegangers een workshop vlaaien bakken. En als de groep een excursie maakt naar een Zuid-Limburgse wijngaard komt, precies op tijd, de zon terug.

