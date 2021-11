Paul de Leeuw wil het goed maken in 'Busje Komt Zo'

Paul de Leeuw heeft een grote touringcar die bestuurd wordt door Martijn, de jongste touringcarchauffeur van Nederland. De kijkers bepalen de haltes waar de bus stopt. Met Hans Kesting als voice-over ontmoet Paul de leukste mensen, komt hij op de meest vreemde plekken en moet hij zich uit de gekste situaties zien te redden.

In deze aflevering wil Paul het goedmaken met een mevrouw in Culemborg die hij jaren geleden heeft gekrenkt. Maar met wat? Simon Keizer gaat samen met Paul een alternatieve straatprijs uitreiken en de perfecte Paul lookalike is gevonden. Busje Komt Zo van Eindhoven via Volendam en Callantsoog naar Culemborg.

'Busje Komt Zo', donderdag 4 november om 21.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.